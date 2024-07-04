狹路相逢！傅崐萁喊「別這樣對付在野黨」 劉世芳： 尊重立法院

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，內政部長劉世芳（前排右）會前與立法院國民黨團總召傅崐萁（左）在走廊上「狹路相逢」，短暫交談「針鋒相對」。（記者李文馨攝）

2024/07/04 11:57

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，內政部長劉世芳會前與立法院國民黨團總召傅崐萁在走廊「狹路相逢」，傅崐萁抱怨綠委動員登記發言，喊話要求轉達給總統賴清德、民進黨團總召柯建銘，勿用這種方式「對付在野黨」；劉世芳表示，行政系統尊重立法院。

立法院民進黨團發出動員令，阻止此案「送出委員會」，今天上午7時許10多名立委已搶先占領主席台，國民黨立委約在9時許陸續進入會議室，綠營高喊反對鳥籠罷免、不要沒收民權」等口號。

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劉世芳會前與傅崐萁在走廊狹路相逢，傅崐萁質疑，政府應該要凝聚社會共識，為什麼現在連選罷法修法草案討論都不行，民進黨連討論都沒收，如何凝聚共識？政府不是向社會訴求勿用動員方式，要凝聚社會共識，為何現在連讓選罷法修正草案討論都不行，「民進黨、柯建銘為何要沒收討論權？」

傅崐萁向劉世芳喊話，請劉世芳向賴清德、柯建銘轉達，不要用這種方式對付在野黨。劉世芳回應，她跟原先態度都一樣，盼公開討論並凝聚社會共識，行政系統不干預立法系統，相關問題應請教柯總召。

劉世芳也說，自己完全尊重立法院，「我是行政系統，尊重立法院」，自己無法代表民進黨全體，她今天代表內政部，希望讓選罷法相關規範能夠凝聚社會共識。

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