麥玉珍未出席、陳智菡現身直播 綠委酸：老闆在偷火龍果

立法院內政委員會審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案，民進黨立法院黨團甲級動員，阻擋修訂鳥籠罷免法。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 11:29

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍營擬修法提高罷免難度，綠委一早就佔領主席台，抱病出席的召委高金素梅在一片混亂中離開會場；值得注意的是，民眾黨立委麥玉珍並未出席，黨團主任陳智菡則現身直播，民進黨立委則酸「老闆在偷火龍果」。

立法院民進黨團昨發出動員令，避免此案送出委員會，今天上午7時許10多名立委已搶先佔領主席台，國民黨立委約在9時許陸續進入會議室，綠營開始高喊「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」口號，同時不斷敲桌；召委高金素梅在一片混亂中離開會場，陳智菡也現身會場直播會議狀況，並指民進黨立委是薪水小偷。

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王定宇表示，黨團幹部可以來，但立委來才是開會，立委沒來開會，罵民進黨薪水小偷，「邏輯不通」；他也批評民眾黨不只偷薪水，還偷火龍果，「要不要偷小玉西瓜，8席立委不如一個黨團主任，可憐啊！」有綠委則酸「老闆在偷火龍果」；隨後現場高喊「保護台灣火龍果！」「把火龍果還給台灣！」

麥玉珍昨天出席紅龍果外銷日本記者會時公開說，她家在越南有十甲土地種植咖啡、水果等作物，她來台吃到美味紅肉紅龍果，曾切成幾段包在行李中，偷偷帶回越南種植。此言引發譁然，農業部長陳駿季說，請民眾不要輕易把台灣種苗輸到其他國家，以確保台灣水果優勢。（11:52更新）

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