「青鳥」再度集結 高喊：捍衛罷免權

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，台灣公民陣線昨再次號召民眾到立法院外集結，舉行「反對沒收罷免權」活動，參加民眾高舉標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

2024/07/04 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會今審查國民黨立委許宇甄為提高罷免門檻所提出的「公職人員選舉罷免法修正草案」。台灣公民陣線昨號召群眾返回立法院外抗議，反對提高罷免難度，現場人數達一千五百人，眾人齊聚高喊：「拒絕民主倒退、捍衛罷免權。」

藍白強推國會擴權法案後，隨著數萬名「青鳥」包圍立院抗議，各地也出現醞釀罷免國民黨立委氛圍，加上罷免基隆市長謝國樑的「拆樑行動」來勢洶洶。此刻，國民黨立委修法擬提高罷免門檻，引發外界質疑是為了自保。

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批連署需附身分證影本 徒增個資外洩風險

台灣公民陣線執委賴中強指出，要加強身分查核，可由戶政事務所將連署人建檔，開放本人查詢自己是否被冒名連署，罷免連署需附身分證影本的措施，只是徒增民眾個資外洩，淪為詐欺案犯罪工具的風險。

新北工作隊副隊長蕭任佑表示，選舉與罷免的「投票數」是完全不同的母數，卻修法要罷免同意數大於當選得票數，才算罷免通過，擺明公開宣布沒收台灣人民的罷免權利。

現場一位剛從高中畢業的學生表示，提供身分證影本恐怕會讓民眾有所顧慮、反感，以罷免謝國樑為例，他有幾個基隆友人就是因為害怕謝家在基隆的地方勢力，而不敢連署，只願意罷免當天去投票，若再要求身分證影本，恐怕會更降低民眾意願。

卅一歲林小姐剛下班後就來到現場聲援，她指出，罷免行動是人民意志的展現，同時間國民黨立委提出「選罷法修正草案」，反而會更激起人民的憤怒，會讓民眾覺得國民黨並非真正貼近民意，只想擴大自己的權力，更會激化人民想罷免的情緒。

另一位王姓上班族則認為，很明顯國民黨就是害怕現在的局勢，擔憂自家立委明年都會遭到罷免，所以才會那麼急著提案修「選罷法」，「吃相太難看了」。

國民黨立委欲提高罷免難度，民眾赴立法院自備立牌，雙手高舉「還我罷免拳」抗議。（記者林哲遠攝）

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，台灣公民陣線昨再次號召民眾到立法院外集結，舉行「反對沒收罷免權」活動，參加民眾高舉標語表達訴求。（記者廖振輝攝）

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