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提案引中資「開後門」 陳雪生嗆：來罷免我好了

國民黨立委陳雪生主張離島公共建設引進中國廠商參與採購引發質疑，昨回應說，「來罷免我好了，我沒意見」。（記者塗建榮攝）

國民黨立委陳雪生主張離島公共建設引進中國廠商參與採購引發質疑，昨回應說，「來罷免我好了，我沒意見」。（記者塗建榮攝）

2024/07/04 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案修法，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，民進黨立委抨擊為中國「開後門」。陳雪生昨受訪強調，「我們缺工缺料啊」，有問題要幫忙協助解決，而不是用唱衰方式處理；他說，「他們又再提罷免，來罷免我好了，我沒意見」。

民進黨立委黃捷受訪表示，怎會在此時急著推出這樣條款，難道是中共很急嗎？陳雪生為何假借提升地方建設之名，行親中賣台之實？這千萬不能放水。做為中華民國立委，應該要有基本良知、道德責任和政治責任，現在說的福國利民，「國」是指中國嗎？「民」是指中國人民嗎？若心裡真的有台灣，就應該站在台灣角度出發，而非一味舔共賣台。

「看看是誰在幫忙打造中國版特洛伊木馬」，民進黨立委王定宇也質疑，該提案可讓中資登上快速通關直入我國國境，繞過兩岸條例所有保護中華民國台灣的把關機制，國民黨的提案可說是為中國大開後門，移除台灣的國安保護。

針對爭議，陳雪生表示，離島沒有一個工程可以施工，但「對面無人機到我們頭上了」。

至於被質疑是不是在幫中國開門，陳雪生說：「台灣不是在開門嗎？陸客進來不是開門嗎？前幾天廿二人踩線團來不是開門嗎？既然都是開門，大家要同理心。」

媒體詢問是否覺得綠營斷章取義？陳雪生則回應，當然是斷章取義，「離島缺工缺料，大家要同理心」，處理事情、研究事情，而不是唱衰，講事情就是跟中共唱和。

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