提案引中資「開後門」 陳雪生嗆：來罷免我好了
2024/07/04 05:30
〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案修法，主張離島地區公共建設引進中國廠商參與採購，民進黨立委抨擊為中國「開後門」。陳雪生昨受訪強調，「我們缺工缺料啊」，有問題要幫忙協助解決，而不是用唱衰方式處理；他說，「他們又再提罷免，來罷免我好了，我沒意見」。
民進黨立委黃捷受訪表示，怎會在此時急著推出這樣條款，難道是中共很急嗎？陳雪生為何假借提升地方建設之名，行親中賣台之實？這千萬不能放水。做為中華民國立委，應該要有基本良知、道德責任和政治責任，現在說的福國利民，「國」是指中國嗎？「民」是指中國人民嗎？若心裡真的有台灣，就應該站在台灣角度出發，而非一味舔共賣台。
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「看看是誰在幫忙打造中國版特洛伊木馬」，民進黨立委王定宇也質疑，該提案可讓中資登上快速通關直入我國國境，繞過兩岸條例所有保護中華民國台灣的把關機制，國民黨的提案可說是為中國大開後門，移除台灣的國安保護。
針對爭議，陳雪生表示，離島沒有一個工程可以施工，但「對面無人機到我們頭上了」。
至於被質疑是不是在幫中國開門，陳雪生說：「台灣不是在開門嗎？陸客進來不是開門嗎？前幾天廿二人踩線團來不是開門嗎？既然都是開門，大家要同理心。」
媒體詢問是否覺得綠營斷章取義？陳雪生則回應，當然是斷章取義，「離島缺工缺料，大家要同理心」，處理事情、研究事情，而不是唱衰，講事情就是跟中共唱和。