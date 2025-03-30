週一中部以北防雨彈轟炸！降雨熱區1圖看懂

2025/03/30 22:34

週一北部及東北部下雨時間長且容易有局部大雨。（資料照）

中部山區及東北角局部單日累積雨量接近或達大雨等級。中部以北有橘色和紅色降雨警戒。（中央氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕週一（31日）天氣與今日相似，華南雲雨區持續東移，各地降雨機率偏高。北部、東北部及中部山區下雨時間長且容易有局部大雨，其他地區也有局部降雨；北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在12到15度，其他地區低溫14至17度，相較今天更低溫。

中央氣象署預報，華南雲雨區持續東移，各地降雨機率偏高，北部、東北部地區及中部山區降雨最為明顯，下雨時間長且容易有局部大雨，中部、花東地區及南部山區有局部短暫雨，至於南部平地也會有零星短暫降雨。另外，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及各離島有平均風6級或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸及宜蘭、花蓮沿海易有長浪發生，海邊活動需多注意安全。

溫度方面，週一受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在12至15度之間，尤其夜晚清晨在北部近山區、基隆北海岸局部低溫可以來到10、11度左右，需注意保暖。至於其他地區早晚也冷，低溫約14至17度，白天中部及花蓮高溫約17至22度，感受偏涼，至於南部及臺東則較為舒適，高溫可以來到24至26度；澎湖全天16至20度，金門全天9至13度，馬祖全天7至11度。

天氣風險公司指出，明日華南雲系持續影響，中部以北及東北部仍維持陰雨天氣，降雨時間長，中部山區及東北角局部單點日累積雨量可接近或達大雨等級，南部及台東以多雲時陰的天氣為主，高屏地區偶有陽光露臉機會，平地有零星降雨發生，山區仍有短暫雨。

氣溫方面冷氣團稍減弱，北部及東北部為迎風面，氣溫上升1度仍偏冷約14至17度，中部回升2度約16至22度，南部就相對溫暖氣溫約17至28度，台南相對偏涼，高屏地區日夜溫差大，需注意夜間保暖，外出建議採取洋蔥式穿法。

紫外線指數部分，週一台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。

​空氣品質方面，週一大陸冷氣團及華南雲雨區東移，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍上升；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週一北部及東北部約12到15度，其他地區早晚也冷，低溫約14至17度。（擷取自中央氣象署網站）

週一紫外線方面，台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣為「低量級」；其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週一竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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