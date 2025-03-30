台東熱氣球嘉年華增「哆啦A夢」！「小夫」拍照被忽視 氣到掉頭就走

「我呢？沒人理我！」（記者劉人瑋攝）

2025/03/30 22:51

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府今（30）日晚間舉辦活動，宣佈今年新造型熱氣球時，透過700架無人機拼湊出搭載著「竹蜻蜓」飛上天空的「哆啦A夢」，由於這是家喻戶曉且歷經二代所知的卡通、漫畫人物，頓時現場一片歡呼；特別是卡通家族人偶布偶裝（Mascot costume）上台後，眾人又是一陣搶著合拍。但唯有漏掉一位「小夫」成了邊緣人，想找縣長饒慶鈴合照又被忽視，惹得小夫生氣、調頭就走。

有著45年歷史的卡通、漫畫人物哆啦A夢一出場，立即引來全場歡呼。有民眾表示，以為這次又像什麼精品包、Hello Kitty「這些我都很無感啊！」但見到哆啦A夢頭上搭著竹蜻蜓昇空，這是小時候的夢想，竹蜻蜓是自由自在的象徵，而哆啦A夢也是每一位「大雄」等待的救星，「都50歲了，但看到時真的還是很感動，喚回兒時記憶」。

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所有角色中，大雄常闖禍又膽小、愛惡作劇，靠著來自未來的哆啦A夢取出的特殊道具解決問題或製造問題。大雄的戀愛對象是長相甜美的靜香，以及歌聲震撼人心、常欺侮人的胖虎，最後是胖虎跟班、富家子小夫；隨年代不一樣，這些角色在台灣稱呼也不同。

當所有人偶布偶裝上台舞蹈後，貴賓上台合照，饒慶鈴、立委陳瑩、縣議員王文怡等人都迫不及待擠到哆啦A夢身旁，其時也明顯看出這些女性政治人物也都忍不住對哆啦A夢「偷抓一把」或伸手觸摸，所有十餘位來賓熱烈的與各個角色互動，唯有小夫站最角落明顯被完全遺忘。

其實布偶裝內的「操偶師」並非不努力，但礙於角色問題，再者又是站在舞台最邊邊，看來再怎麼努力也無用。只見所有人都分別與各角色合照，饒與副縣長王志輝正在和靜香互動、拍照時，小夫輕點了王志輝並對饒揮手數次，想不到二人卻毫無反應，直到二人回頭以後，已經生氣的小夫指著自己示意「我呢？為何不理我？」氣得調頭離開，饒、王二人才一邊笑著將他拉回合照。

雖然操偶師也是故做生氣狀，但被冷落也是事實。饒說，當時正在和靜香合照所以才沒注意到，自己也是很喜歡小夫。老動漫迷說，可能是小夫歷來都成為胖虎的跟班，雖是富二代，也與其他角色一樣都有許多小毛病和壞習慣，但其實也是好人「但畢竟這角色相對實在太弱勢了，但能這樣互動，其實操偶師掌握的很不錯，也辛苦了」。

合照時就看得出邊緣人狀況。（記者劉人瑋攝）

拱手不握手，最後還是握手了。（記者劉人瑋攝）

拱手不握手，最後還是握手了。（記者劉人瑋攝）

「我還在這裡啊！」（記者劉人瑋攝）

兩手一攤「我能怎麼辦？」（記者劉人瑋攝）

「現在才發現我，不理你們了」小夫轉頭就走，縣長、副縣長連忙挽住他。（記者劉人瑋攝）

終於有人肯和小夫合照，想必小夫一定滿腹辛酸。（記者劉人瑋攝）

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