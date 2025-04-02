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    鶯歌火警夫承認縱火妻女喪命！ 外套火燒破洞露餡、燒塑膠袋引火

    黃男外套肩部火燒破洞露餡。（記者徐聖倫翻攝）

    黃男外套肩部火燒破洞露餡。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/04/02 17:19

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北鶯歌火警母女2死案，警方抽絲剝繭，找到屋主丈夫黃姓男子涉重嫌關鍵證據！由於其外套上有火燒破洞痕跡，警方細問黃男為何有破洞，黃男答不上來，耐不住警方質疑，最終脫口承認自己縱火，並說妻子不給零花錢還罵他「嘸路用」，所以燒塑膠袋洩憤，沒料到火勢如此兇猛，因而釀禍。

    據悉，黃男起初被警方找到時，還稱自己剛返家完全不知發生什麼事，與鄰居所述他在公寓外靜靜看完火警全程大有出入；警方發現黃男的外套肩部有一個火燒破洞痕跡，且看起來就剛燒破的，於是針對這2點對黃男進行質問。

    黃男架不住警方連續追問，最終承認自己與妻子發生口角，在家裡燒塑膠袋洩憤，沒想到火勢這麼大。他初步供稱，他中午左右向妻子討要200元零花錢遭拒，妻子出言不遜說他是「嘸路用的人」，為此與妻子爭吵，但他吵不過妻子，所以在家趁沒人注意燒塑膠袋洩憤，衣服也是當時燒破的。

    黃男沒料到的是，塑膠袋竟然引發這麼猛烈的大火，他自知釀禍趕緊逃生，但疑似慌了手腳，所以呆呆站在家門外看火勢蔓延。警方表示，本案將依縱火、過失殺人等罪嫌偵辦，今晚夜間停止偵訊，明早再行筆錄製作。

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