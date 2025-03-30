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    檢舉騎士「亂吐檳榔汁」獲720元獎金 網樂翻：跟蹤紅唇族

    網友檢舉騎士亂吐檳榔汁獲得720元檢舉獎金。（擷取自「爆料公社」臉書）

    網友檢舉騎士亂吐檳榔汁獲得720元檢舉獎金。（擷取自「爆料公社」臉書）

    2025/03/30 22:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕亂吐檳榔汁不但觀感不佳，還有可能會影響環境及市容發展。有網友表示，他近日目睹機車騎士亂吐檳榔汁，因此至環境保護局檢舉，結果出爐後，對方遭罰2400元還得參加講習，且自己還有720元的檢舉獎金可以領取，讓網友笑稱，「這一天抓3個，日收輕鬆破2千！」

    一名網友在「爆料公社」發文表示，他近日檢舉有騎士亂吐檳榔汁，對方不但要繳納2400元罰鍰，還得接受4小時的「戒檳班」講習。除此之外，他還可以獲得720元的檢舉獎金，引發網友討論。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「吃檳榔沒問題，但可以不要亂吐嗎？真的很噁心」、「我也要買行車記錄器了，亂丟煙蒂亂吐痰和檳榔超沒公德心的」、「這一天抓3個，日收輕鬆破2千！」、「跟在大車後面應該可以賺不少」、「突然紅唇族發現多了很多跟蹤愛慕者」、「環保的會有獎金，交通違規的沒有」。

    根據廢棄物清理法第27條第1項，「隨地吐檳榔汁渣者，除依同法第50條第3款處2400元罰鍰外，依同法第50條之1規定，應接受4小時之戒檳班講習」。

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