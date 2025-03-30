美防長赫格塞斯機密備忘錄曝光！唯一優先防止中國侵台

美國國防部長赫格塞斯簽署的機密備忘錄顯示，美國將防止中國侵台、強化美國本土防務列為最優先目標。（歐新社）

2025/03/30 12:30

首次上稿 03-30 10:33

更新時間 03-30 12:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）所簽署的機密備忘錄顯示，美國已將防止中國侵台列為唯一優先目標、並且要求強化美國本土防務。

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據《華盛頓郵報》報導，這份9頁的備忘錄名為「國防戰略暫定指導（Interim National Defense Strategic Guidance）」，反映出美國總統川普的國防規劃，亦即美方如何針對和中國之間可能會出現的戰爭做好準備以取得勝利，並強化對格陵蘭、巴拿馬運河等鄰近戰略目標的掌握。

文件指稱，美國唯一必須優先考量的是中國侵台，美方將針對解放軍採取「拒止防衛（denial defense）」的策略，強化轟炸機、無人艦、潛艦和特種部隊的部署，藉此增加特定區域軍事參與和印太美軍基地的防禦。

據了解，川普首屆任期和拜登時期都把中國當做美國最大威脅，要求軍方為遏止太平洋地區衝突做好準備，這次則將共軍侵台視為唯一優先事項，重新調整美軍部署並更加著重在印太地區，超越其餘潛在危險區域。

赫格塞斯在備忘錄指出，中國是美國國防部唯一步步緊逼的威脅，阻止中共侵台並同時保衛美國本土，是國防部目前唯一所面臨的進逼局勢。

除此之外，美國也要求台灣大幅提高國防預算，歐洲、中東、東亞盟友則需要在防堵俄羅斯、北韓與伊朗上發揮作用。這份備忘錄內容和華府保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）主導的「2025計畫（Project 2025）」雷同，顯見傳統基金會對美國政策的重要性。

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