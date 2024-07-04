藍營啟動「固樑」 林右昌：提油澆火

立法院修選罷法，基隆市長謝國樑昨說不是為他量身訂做的，他持保留態度，希望三黨好好思考。（記者盧賢秀攝）

2024/07/04 05:30

〔記者陳昀、施曉光、盧賢秀／綜合報導〕公民團體發動罷免基隆市長謝國樑，二階段連署即將送件，國民黨組成「守護基隆小組」，擬罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋反制。基市前市長、民進黨秘書長林右昌昨表示，國民黨是在害謝國樑、提油澆火，國民黨主席朱立倫聲稱謝國樑做得好，只會讓基隆人更生氣，他也評估，罷免案通過的機率滿高的。

朱稱謝國樑找回市產 「得罪一些人」

朱立倫昨則在國民黨中常會表示，謝國樑是一位認真、努力且有愛心，全力付出的市長，如果要說有爭議，唯一的爭議就是把前任基隆市長林右昌讓市產變成私產找回來，守護基隆人的財產，因此得罪了一些人，如果這樣就要被罷免，這個社會就形成惡性循環，選輸的一方找理由來發動罷免，這樣台灣的政治不會安定。

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林批藍硬抝政黨對決 讓公民更憤怒

林右昌昨接受媒體訪問時表示，國民黨一直試圖將「山海公民拆樑行動」扭曲成政黨對決，這樣只會讓公民更憤怒，被罷免方已犯了戰略上的錯誤，他觀察連署一開始不順利，是民怨持續累加、施政滿意度再次墊底，讓越來越多公民決定站出來，目前的進展超出很多人預期，也包含謝國樑。

談及國民黨成立小組「固樑」，林右昌認為，這可能是在害謝國樑、提油澆火，因為他們沒辦法理解基隆市民為什麼這麼憤怒。他也評估，按照現在超過四萬份的進度，通過的機率滿高的，應該會是地方史上第一次。

對於罷免若成功，民進黨要不要推基隆市長候選人？林說，現在離那個階段還很遠，黨中央不會介入此事，讓國民黨有任何藉口操弄。

「山海公民拆樑行動」第二階段連署已達四萬一千多份，將於七月五日送件；對於國民黨擬修選罷法提高罷免難度，謝國樑昨天解釋說，他不適用修法，不是為他量身訂做。現階段要修法，他不能說贊成或反對，只希望大家再多些思考。

民進黨秘書長林右昌昨表示，國民黨成立小組是在害謝國樑、提油澆火，因為他們沒辦法深刻理解到公民的憤怒。（圖擷取自YouTube）

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