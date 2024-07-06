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彰化縣退運340噸垃圾重新分類！ 清潔隊員哀嚎：身上怪味洗不掉

民眾沒做好垃圾分類，垃圾被退運後，清潔隊員要一包包打開重新分類，大熱天下揮汗分類，衣服汗臭味難除。（圖環保局提供）

民眾沒做好垃圾分類，垃圾被退運後，清潔隊員要一包包打開重新分類，大熱天下揮汗分類，衣服汗臭味難除。（圖環保局提供）

2024/07/06 18:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣於7月1日實施垃圾分類新制，短短5天內退運了17台垃圾轉運車，每台20噸，共計340噸，形成了17座「垃圾山」。

新制要求，垃圾轉運車抵達溪州焚化廠後，垃圾在入爐前須進行落地檢查。若發現垃圾袋內含有超過12個資源回收物或廚餘佔比超過30%，即達到整車退運標準。重點稽查項目為餐盒、手搖飲料杯、塑膠杯、紙容器及廚餘。

截至7月5日，焚化廠已退運17車次：1日7車、2日4車、3日4車、4日2車、5日0車。不合格率從首日的38.9%逐漸下降至5日的0%。

然而，垃圾被退運意味著清潔隊需重新分類20噸垃圾，隊員不得不在「垃圾山」中，翻找出不能當垃圾處理的物品，只要被退運過的公所清潔隊，無不哀鴻遍野。

許多清潔隊員在「垃圾山」裡重新分類，被臭垃圾薰得叫苦連天，忙到沒有笑容，衣服被汗水浸濕再乾，臭味難以去除。

彰化市公所清潔隊員說，只要在「垃圾山」打滾過，連3天洗完澡，都還是覺得身上有怪味，拜託民眾體諒清潔員大熱天戶外工作的辛苦，先行做好垃圾與廚餘、資收分類，把隊員當成自家人在做這份工作，應該就能將心比心做好垃圾分類。

彰化垃圾新制重點稽查項目為餐盒、手搖飲料杯、塑膠杯、紙容器及廚餘等物。 （記者張聰秋攝）

彰化垃圾新制重點稽查項目為餐盒、手搖飲料杯、塑膠杯、紙容器及廚餘等物。 （記者張聰秋攝）

彰化縣垃圾分類新制7月1日實施。（記者張聰秋攝）

彰化縣垃圾分類新制7月1日實施。（記者張聰秋攝）

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