選罷法修法今排審 藍綠動員攻防

民進黨立院黨團昨日召開輿情回應記者會，總召柯建銘（中）、立委吳思瑤（左）、莊瑞雄（右）出席發言。柯建銘指出，凡是有關立委自肥的修法，一定要隔屆才能實施，這是最簡單的法理基礎。（記者塗建榮攝）

2024/07/04 05:30

藍擬不動門檻但連署需附身分證影本 綠主張隔屆才能實施

〔記者劉宛琳、李文馨、陳政宇／台北報導〕立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，據了解，國民黨已決定不動門檻，國民黨立委許宇甄、民眾黨立委麥玉珍將提出修正動議，規範罷免提議人、連署人應附身分證影本，假冒連署者處以罰鍰和刑責。國民黨團已發出甲動，今天就要將修正草案送出委員會。

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國民黨團：今就送出委員會

民進黨團昨也發布強制動員令，要求成員今上午八時至內政委員會登記發言。黨團總召柯建銘指出，藍白沆瀣一氣，準備讓選罷法修正草案在今天出委員會、一個月後在院會表決通過；他批評國民黨長期視選罷法為無物，將政黨利益當成唯一考量，而非以人民做為出發點；但凡是有關立委自肥修法，一定要隔屆才能實施，這是最簡單的法理基礎。

許宇甄日前提案內容主張「罷免同意票數高於被罷免人當選票數」才能通過罷免，民眾黨團表態不支持提高門檻，但認為應比照正副總統選舉連署要附身分證影本，讓程序更嚴謹。許宇甄除依此原則在今天聯席會提出修正動議，也將另外提出不涉罷免門檻異動的「公職人員選舉罷免法修正草案」，在連署完成後，國民黨團最快下週五院會提議逕付二讀，與相關提案併案協商。

許宇甄、麥玉珍的修正草案內容指出，比照總統副總統選舉罷免法第廿三條規定，規範「罷免提議人、連署人應附本人之國民身分證影本」外，提議人和連署人身分證影本記載資料不明或影印不清晰，導致不能辨認連署人之姓名、出生年月日或身分證統一編號者，選委會應予刪除。

修正草案還新增罰則，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議、連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或處新台幣一百萬元以下罰鍰。

民進黨團：盼程序上充分討論

國民黨團表示，對修法時程及內容不預設立場，將持續凝聚朝野共識，並針對罷免連署制度提出精進方案。國民黨團也說，針對罷免票數應高於選舉票數的修法，上屆民進黨立委郭國文、賴瑞隆、湯蕙禎皆提出相同修法，籲民進黨團別為了政治操作而雙重標準。

民進黨團幹事長吳思瑤則強調，民進黨反對提高罷免門檻、反對增加連署難度，並要求任何修正都應由下屆起施行，黨團希望程序上充分討論，因為此案在社會上有很大的歧異，不應強行送出。

立法院內政委員會今排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委許宇甄（見圖）、民眾黨立委麥玉珍將提出修正動議，規範罷免提議人、連署人應附身分證影本，假冒連署者處以罰鍰和刑責。（資料照）

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