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雲林連2任泛藍議長涉綠能弊案 民進黨籲：藍白快找張麗善查

民進黨指出，國民黨貪汙議長下台後，接替的親藍議長仍涉貪，而雲林縣府官員涉貪，張麗善難道不用負責。（圖取自民進黨臉書）

民進黨指出，國民黨貪汙議長下台後，接替的親藍議長仍涉貪，而雲林縣府官員涉貪，張麗善難道不用負責。（圖取自民進黨臉書）

2024/07/06 08:19

〔記者陳政宇／台北報導〕無黨籍雲林縣議會議長黃凱涉嫌收受綠能廠商賄賂，法院裁定羈押禁見。民進黨指出，雲林縣議會連兩任泛藍議長都涉貪，藍白宣稱通過國會濫權法是要查弊案，現在雲林縣府就有現成的弊案可以查，且有縣府官員捲入，呼籲藍白趕快組成調查小組，請雲林縣長張麗善出席聽證會好好查。

黃凱涉利用職權幫一家光電業者向縣府官員施壓，欲取得設廠許可，業者答應給數千萬元，且疑已給付部分賄款，新北地檢署指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索雲林縣政府、黃凱議會辦公室、服務處及住處等，查扣BMW及Lexus名車、名錶及上百萬元現金，並約談黃凱、3名縣府公務員及業者共21人，昨複訊後依貪污治罪條例收賄罪嫌，聲押禁見黃凱獲准。

對此，民進黨透過臉書直言，民進黨先前揭露綠能弊案的始作俑者都是國民黨後，現在國民黨張麗善管轄的雲林縣府又爆出綠能蟑螂，再次證明綠能弊案都是「貪藍」。國民黨最喜歡喊「打貪除弊」，如今雲林縣府官員捲入綠能弊案，身為首長的張麗善不用出來負責？難道國民黨的打貪口號都是喊假的。

民進黨回顧，去年國民黨前雲林議長沈宗隆涉入風電弊案，收賄2600萬，坦承犯行後繳回犯罪所得，隨之請辭議長，後來親藍的黃凱補選上議長，但不到一年又被爆出收受業者賄絡、利用職權施壓官員。連續兩任泛藍議長都涉貪，讓雲林鄉親情何以堪？

民進黨並強調，藍白宣稱通過國會濫權法是要查弊案，現在雲林縣府就有現成的弊案可以查，呼籲藍白趕快組成調查小組，請張麗善出席聽證會，好好查一番！否則只會證明，國會濫權法只是藍白政治鬥爭的工具而已。

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