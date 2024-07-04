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學者：提高罷免門檻 當屆適用恐違憲

立法院內政委員會昨日舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會，分別由民進黨團邀請七名、國民黨團七名及民眾黨團一名學者專家列席討論。（記者塗建榮攝）

立法院內政委員會昨日舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會，分別由民進黨團邀請七名、國民黨團七名及民眾黨團一名學者專家列席討論。（記者塗建榮攝）

2024/07/04 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會昨舉行「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會。綠營推派學者張嘉尹表示，修改選罷法是立法形成自由，但若立委修法提高罷免門檻，且適用當屆立委，已有違憲之虞；藍營推派學者劉嘉薇也與國民黨立委主張不同調，指若罷免制度設計有改變，應該要有「日出條款」。

立院選罷法公聽會

三黨推派學者舌戰

公聽會由民進黨團邀請七位、國民黨團七位及民眾黨團一位學者專家列席討論，預計今天排審朝野立委所提「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔表示，她支持選罷法討論「罷免理由」的規定，觀察過去的罷免案，不論是曾被發動罷免的前立委林昶佐或被罷免成功的前立委陳柏惟，其罷免理由都很模糊，例如講了「不當」的話，或民眾感覺在地服務「太少」，因此未來可以考慮的是必須給予較為具體的罷免理由，例如政見明顯與作為相反、刑事犯罪被起訴或有貪污瀆職等問題。

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹則說，選罷法修法是立法形成自由，但若立委修法提高罷免門檻，且適用於當屆立委，已有違憲之虞。根據大法官釋字第四九九號解釋，延長國民大會代表任期明顯牴觸修憲界限，因此當屆立委不能透過修法來提高罷免門檻，否則變動了選民投票時與立委締結的「民主政治契約」。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，修改罷免門檻或一年內不得為罷免之提議與連署等，都不能「因人設事」，不能因為基隆正在進行市長謝國樑的罷免連署，就將修法議題與他扣在一起；她強調，若罷免制度設計有改變，應該要有「日出條款」，也就是先說好，若立法通過後要從何時開始執行。

律師葉慶元說，該法若修正通過，也不可能適用基隆罷免案。針對修法內容，他指出，選罷法先前將門檻降為廿五％後，罷免案數量激增，低門檻可能淪為落選者報復、政黨惡鬥的工具，且單一選區會出現罷免票數低於當選票數問題，欠缺正當性。

東吳大學政治系教授蘇子喬指出，觀察全世界成熟穩定的民主國家都未有罷免國會議員的制度，他認為，如果因為個人議題遭罷免，將有合理性問題，因此建議立委罷免制度存廢，也可好好討論。

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