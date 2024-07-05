為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

南下高雄向王金平請益 選黨主席或總統盧秀燕賣關子

台中市長盧秀燕（左）今晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平（右）請益。（讀者提供）

台中市長盧秀燕（左）今晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平（右）請益。（讀者提供）

2024/07/05 21:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕台中市長盧秀燕今晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平請益，王邀集高雄政商、醫界人士與盧見面認識，媒體聯訪時，王金平稱讚盧秀燕是個非常具有好的條件的人，「未來希望她能有機會繼續為大家服務」。

盧秀燕今晚率領副市長鄭照新、新聞局長欒治誼等9人，向王金平請益，王在路竹老家席開16桌設宴款待，並邀集國民黨高市黨部主委柯志恩、高市農會理事長蕭漢俊、秀傳醫療體系總裁黃明和、前螺絲公會理事長蔡圖晉及前國策顧問洪俊德、蔡宗邦等人陪同餐敘，到場議員10多人，場面十分熱絡。

餐敘前，王金平與盧秀燕閒話家常，王稱讚盧民意基礎雄厚、立法歷練純熟，在台中市府表現也很好，他突然話鋒一轉說，外界都說盧要選黨主席或總統，但他不知盧此行目的，盧笑說，今天聚會人很多，她以為是王有重大宣布（選黨主席）。

媒體聯訪時，王金平稱讚盧秀燕的民意掌握非常精確，也有服務熱誠，市長任內贏得社會敬重、市民稱讚與支持，是個非常具有好的條件的人，未來當然希望她能有機會繼續為大家服務。

盧秀燕說，王院長是她立院老長官，今天晚宴有很多老同事、長輩及老朋友，高雄很熱情、台中也很熱情，兩地有來有往，「除了晚餐，我還會來吃早餐，也歡迎大家到台中作客」，她也會常到高雄吃粥、逗陣。

王金平邀集高雄政商、醫界人士與盧秀燕見面認識。（讀者提供）

王金平邀集高雄政商、醫界人士與盧秀燕見面認識。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播