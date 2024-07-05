南下高雄向王金平請益 選黨主席或總統盧秀燕賣關子

台中市長盧秀燕（左）今晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平（右）請益。（讀者提供）

2024/07/05 21:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕台中市長盧秀燕今晚率團南下高雄路竹，向前立法院長王金平請益，王邀集高雄政商、醫界人士與盧見面認識，媒體聯訪時，王金平稱讚盧秀燕是個非常具有好的條件的人，「未來希望她能有機會繼續為大家服務」。

盧秀燕今晚率領副市長鄭照新、新聞局長欒治誼等9人，向王金平請益，王在路竹老家席開16桌設宴款待，並邀集國民黨高市黨部主委柯志恩、高市農會理事長蕭漢俊、秀傳醫療體系總裁黃明和、前螺絲公會理事長蔡圖晉及前國策顧問洪俊德、蔡宗邦等人陪同餐敘，到場議員10多人，場面十分熱絡。

請繼續往下閱讀...

餐敘前，王金平與盧秀燕閒話家常，王稱讚盧民意基礎雄厚、立法歷練純熟，在台中市府表現也很好，他突然話鋒一轉說，外界都說盧要選黨主席或總統，但他不知盧此行目的，盧笑說，今天聚會人很多，她以為是王有重大宣布（選黨主席）。

媒體聯訪時，王金平稱讚盧秀燕的民意掌握非常精確，也有服務熱誠，市長任內贏得社會敬重、市民稱讚與支持，是個非常具有好的條件的人，未來當然希望她能有機會繼續為大家服務。

盧秀燕說，王院長是她立院老長官，今天晚宴有很多老同事、長輩及老朋友，高雄很熱情、台中也很熱情，兩地有來有往，「除了晚餐，我還會來吃早餐，也歡迎大家到台中作客」，她也會常到高雄吃粥、逗陣。

王金平邀集高雄政商、醫界人士與盧秀燕見面認識。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法