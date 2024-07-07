午宴款待德州州長艾伯特 林佳龍：台灣德州共享民主價值

外交部長林佳龍（左）致贈美國德州艾伯特州長（右）「南街殷賑」黃金畫並合影。（外交部提供）

2024/07/07 20:38

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍今（7）日中午設宴款待美國德州州長艾伯特（Greg Abbott）訪問團一行，誠摯歡迎州長伉儷來訪，並致贈艾伯特「南街殷賑」黃金畫。林佳龍致詞表示，德州議會在本屆會期通過支持台灣與德州強化關係的共同決議案，展現雙方共享民主價值及堅實夥伴關係。

艾伯特州長自2015年上任以來，已連任第3任期，此行是他任內首次訪問台灣，也是15年來德州州長再度來訪。訪問團成員包括德州議會的參、眾議員、州務卿、商界領袖及媒體代表近50人。

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林佳龍致詞表示，欣見艾伯特州長訪台期間正式宣布成立「美國德州駐台辦事處」（State of Texas Taiwan Office），並與經濟部簽署「台灣-德州經濟發展意向聲明」（Economic Development Statement of Intent），再度立下雙方關係發展的重要里程碑。

林佳龍表示，台灣與德州經貿關係緊密，雙方在產業供應鏈及教育合作等領域廣泛交流，感謝艾伯特州長於我國今年1月順利舉行總統大選後，於社群媒體發文向台灣民主表達祝賀，德州議會也在本（88）屆會期通過支持台灣與德州強化關係的共同決議案，展現雙方共享民主價值及堅實夥伴關係。

外交部指出，台灣是德州第9大出口市場，也是德州外來投資的重要來源國，雙方自1988年締結姊妹關係以來，台灣企業在德州的投資總額累積已超過120億美元，此次訪問將有助持續強化雙方在高科技產業鏈等各領域的互利合作。

外交部長林佳龍於午宴致詞歡迎美國德州艾伯特州長訪問團一行。（外交部提供）

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