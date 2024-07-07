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4年前被問「有沒有貪汙」 鄭文燦這樣答…… 網：做好心理準備？

網友翻出4年前鄭文燦與泰籍網紅「Alizabeth 娘娘」合作拍的影片，當時鄭文燦宣稱「台灣如果要當黑官的話，你就要有心理準備」。（圖翻攝自Alizabeth 娘娘_YT）

網友翻出4年前鄭文燦與泰籍網紅「Alizabeth 娘娘」合作拍的影片，當時鄭文燦宣稱「台灣如果要當黑官的話，你就要有心理準備」。（圖翻攝自Alizabeth 娘娘_YT）

2024/07/07 21:17

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市長鄭文燦涉及土地開發弊案遭檢方調查，消息曝光後引發社會關注。網友翻出4年前鄭文燦與泰籍網紅「Alizabeth 娘娘」合作拍的影片，當時鄭文燦宣稱「台灣如果要當黑官的話，你就要有心理準備」，引發網友熱議。

鄭文燦爆出在桃園市長任內，涉嫌介入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」遭檢方聲押，昨天（6日）下午以500萬元交保，並於今天（7日）請辭海基會董事長。對此，民進黨表示盼司法單位勿枉勿縱，盡速釐清事實，且綠營廉政會也將展開調查；據綠營「廉政條例」規定，貪污所得逾50萬元經調查屬實，應予除名處分。

在鄭文燦涉貪疑雲延燒之際，有網友翻到2020年時任桃園市長的鄭文燦與泰籍網紅娘娘合作的影片，當時娘娘問了鄭文燦「擔任市長以來有沒有貪污過？」鄭文燦秒答「沒有」。

娘娘似乎十分訝異鄭文燦很快就做出回答，表示「我們泰國有一個說法，政治人物沒有不貪汙，只有貪得多貪得少，這是泰國的情況，那在台灣是怎麼樣的情況？」鄭文燦聽完後回應稱：「台灣現在貪污就抓，台灣如果要當黑官的話，你就要有心理準備。」

該發言片段如今引發網友討論，不少人湧入原影片下方留言，「朝聖」、「看來燦哥是做好心理準備了」、「原來這是預言片」、「一語成讖」、「現在看來好諷刺」。

鄭文燦昨獲交保後，透過Line訊息轉傳，謝謝友人關心，強調「從政以來，公而忘私，不貪不取，這是我很珍惜的價值」。

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