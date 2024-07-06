明起至下週一全台豪大雨 下週二起恢復夏季型態天氣

氣象署預報，明天到下週一（8日）中南部和北部都要注意局部大雨，特別是中南部山區有局部短延時豪雨發生機率。（資料照、氣象署提供；本報合成）

2024/07/06 17:51

〔記者吳亮儀／台北報導〕明天起連兩天要注意午後雷陣雨、甚至短延時豪雨！中央氣象署預報，明天（7日）到下週一（8日）中南部和北部都要注意局部大雨，特別是中南部山區有局部短延時豪雨發生機率。

入夏後暫時沒有颱風生成，但氣象署預報，本月中旬到下旬，南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動生成訊號。預報員林定宜解釋，屆時可能有季風槽開始形成，熱帶擾動可能在季風槽裡頭發生，在本月中旬後就要開始注意了，不過未來一週都沒有這狀況，要注意的就是高溫和午後雷陣雨。

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氣象署預報員林定宜說，明天午後的天氣會相當不穩定，白天南部地區有局部37度以上高溫機率，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，中南部山區並有局部短延時豪雨發生的機率，「這樣的天氣會持續到下週一」。

林定宜說，下週二（9日）以後，各地天氣較穩定，各地都是晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

但是到下週四（11日）和週五（12日），受西南風影響，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下週六（13日）才恢復各地為晴到多雲的天氣，但不變的是，明天到下週六都是「高溫炎熱、午後有雷陣雨」的天氣。

未來定量降雨趨勢圖。（氣象署提供）

未來高溫趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

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