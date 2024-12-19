美參院通過國防授權法案 匡列97億加強台灣安全

美國聯邦參議院18日通過2025財政年度國防授權法案，將整體軍事支出提高至創紀錄的8950億美元，以對抗中國、俄羅斯等對美國構成的威脅，並協助台灣抵禦中國侵略。（歐新社資料照）

2024/12/19 09:31

首次上稿 06:18

更新時間 09:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院18日通過年度「國防授權法案」（NDAA），將整體軍事支出提高至創紀錄的8950億美元（約台幣29兆元），以對抗中國、俄羅斯等對美國國家安全構成的威脅，並協助台灣抵禦中國侵略。

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法案將資源用於對中國採取更具對抗性的態度，包括成立一項類似於美國支持烏克蘭的基金，最高可動用3億美元（約台幣97億元）推進「台灣安全合作倡議」，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣，以及投資發展新型軍事技術，例如人工智慧，並加強美國的彈藥生產能力。

美聯社報導，這項年度國防授權法案獲得民主、共和兩黨廣泛支持，但這項國防部政策措施近年來已成為文化議題的戰場。今年，共和黨人在立法中增加社會保守派的優先事項，導致該法案經歷數月協商，並削弱了民主黨的支持力道。

儘管如此，幾乎所有共和黨人，以及絕大多數參院民主黨議員，還是投票支持該法案最終通過，並將法案送交總統拜登簽署。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，法案並不完美，但仍納入一些民主黨努力爭取到的條款，「它包含強有力的條款，支持從國家安全層面對抗中國共產黨。」

聯邦眾議院多數民主黨人上週投票反對該法案，原因是眾院議長強生（Mike Johnson）堅持加入禁止軍方保健系統為軍人子女提供跨性別醫療護理的「性別肯定照護」（gender-affirming care）條款。然而，該法案仍以281票對140票的壓倒性優勢通過。

參院共和黨領袖認為，NDAA法案僅增加1％的國防支出明顯不足，尤其是在全球局勢動盪和美國主導地位受到挑戰的此刻，主張應大幅增加國防開支，並計畫在明年控制白宮和國會後，再次推動額度更高的國防撥款。

這份長達1800頁的法案，也聚焦於改善美軍生活品質，最低層級部隊加薪14.5％，其餘部隊加薪4.5％；另授權建造軍眷宿舍、學校和兒童托育中心等。

年度NDAA法案指導五角大廈的關鍵政策，但仍需通過撥款法案來加以落實。

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