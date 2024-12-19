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    宇宙奇觀！巨星臨終「打嗝」首曝光

    一顆巨星在爆炸前的生命末期出現「打嗝」現象，此為首次記錄到這樣的案例。（圖：Gemini Observatory）

    一顆巨星在爆炸前的生命末期出現「打嗝」現象，此為首次記錄到這樣的案例。（圖：Gemini Observatory）

    2024/12/19 10:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首次記錄到一顆巨星在生命末期如同「打嗝」般的奇特現象，這個罕見的宇宙事件，為理解巨星如何影響宇宙演化提供了關鍵線索。

    英國《獨立報》報導，這種學名為「脈動對不穩定性」（Pulsational Pair Instability，簡稱 PPI）的現象，僅發生於質量是太陽 60 至 150 倍的巨星。接近生命終點時，巨星核心溫度飆升，如同宇宙熔爐般，不斷進行快速的收縮和膨脹。每一次脈動，星體都噴射出一層物質，如同火山爆發般壯觀。最終，這些噴發出的物質形成外殼，相互碰撞，猶如一場盛大的宇宙煙火秀，釋放出強烈的光芒。

    2020 年，英國皇后大學天文物理研究中心（Astrophysical Research Centre, Queen’s University）的安格斯博士（Dr. Charlotte Angus）領導的團隊，在獅子座的螺旋星系 NGC 2981 發現了一顆明亮的超新星，命名為 SN2020acct。當時，這顆超新星的光芒迅速消退。然而，幾個月後，奇蹟出現了！2021 年初，研究人員驚訝地發現，來自同一區域的光芒再次閃耀。

    為了追蹤 SN2020acct 的變化，研究團隊動用了遍布全球的望遠鏡網絡，包括夏威夷、智利、南非和美國的强大觀測設備，並結合了「年輕超新星實驗」（Young Supernova Experiment）、ATLAS 全天巡天系統（Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System）和泛星計畫（Pan-STARRS）的數據。他們觀察到，第一次出現的光芒來自恆星外殼物質的緩慢碰撞。而第二次光芒則更為明亮，顯示星體核心已經發生劇烈爆炸，這標誌著巨星生命的終結。

    透過建模分析，天文學家們證實，這顆巨星的質量約為太陽的 150 倍，在爆炸前的最後 50 天經歷了一系列極端的脈動。安格斯博士表示：「這是我們首次在物質碰撞過程中觀測到 PPI 現象，也證實了這個理論預測的真實性。」研究結果與模型預測高度吻合，令人振奮。 加州大學聖克魯斯分校（University of California, Santa Cruz）的天文學家也參與了這項重要的研究工作。

    爆炸恆星噴發出的扭曲衝擊波和氣體。（圖：European Space Agency）

    爆炸恆星噴發出的扭曲衝擊波和氣體。（圖：European Space Agency）

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