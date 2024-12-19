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    首頁　>　國際

    中國男子攜相機現身德國海軍基地 涉間諜行為被捕

    2024/12/19 03:12

    〔中央社〕德國警方今天表示，一名中國男子在德國海軍基地內遭到逮捕。德國媒體報導，檢方考慮以間諜罪起訴這名男子，因為他拍攝軍事設施照片。

    根據路透社，德國西德廣播公司（WDR）報導，這名男子於12月9日被發現攜帶相機，出現在德國基爾市（Kiel）海軍基地。檢方考慮起訴這名男子，因為他拍攝軍事設施照片危及安全。

    德國什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）刑事調查部門發言人傑施克（Carola Jeschke）表示，已對一名中國男子展開調查。

    德國當局調查這名男子的時機，適逢中國構成的安全威脅引發高度關注之際。汽車工業是德國經濟支柱，而中國蓬勃發展的汽車工業是日益強大的競爭對手，而且俄羅斯入侵烏克蘭，西方試圖孤立俄國，中國卻持續與俄方合作。

    上述事件發生地基爾市位於波羅的海（Baltic Sea），是德國海軍三大艦隊之一所在地，德國蒂森克虜伯海事系統公司（TKMS）建造潛艦的乾船塢也在當地。

    2023年，基爾市取消了與中國軍港城市青島結為姊妹市的計畫，因為研究人員警告，這可能掩護間諜活動。1131219

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