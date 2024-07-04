讓官員空等瞎耗 羅智強轟王定宇「閃蛋雙俠」

國民黨立委羅智強今日在外交國防委員會質詢痛罵官員，質疑國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑、調查局長陳立白、文化部次長王時思，在那邊陪王定宇瞎耗。（記者陳鈺馥攝）

2024/07/04 11:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院外交國防委員會今日邀國安局報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，因立法院民進黨團佔領內政委員會主席台，反對國民黨修法提高罷免門檻，外委會召委王定宇在部會報告完後，當場宣布休息趕去支援，引發國民黨立委羅智強不滿，痛批王定宇、鍾佳濱是「閃蛋雙俠」，並展開無主席、無官員備詢的「自動質詢」。

羅智強在質詢台上一一點名痛罵官員，質疑國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑、調查局長陳立白、文化部次長王時思，在那邊陪王定宇瞎耗。

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羅智強批評，王定宇連召委職責都不顧，跑下去內政委員會做秀，大家就在這邊陪他耗。王定宇要不要出來喊散會？外交國防委員會立委要去內委會不是不行，但王定宇是主席、召委，今天是要讓官員坐在這邊空等瞎耗？

針對新華社駐台記者「盯梢」政論節目一事，羅智強砲轟說，梁文傑怎不去約談民進黨立委沈伯洋、陸委會主委邱垂正？邱垂正不是有證實，沈伯洋2個月前還曾經通報，陸委會怎麼不去約談。

羅智強質疑，沈伯洋到底是跟哪一個單位通報？跟國安局通報，還是陸委會？梁文傑已經迷路了，完全找不到路，也找不到人？「我也找不到人，王定宇不見了」；而上午10點半左右，王定宇回到外委會宣布休息到下午2點半，請官員先回去辦公，並反批國民黨破壞民主。

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