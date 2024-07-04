《焦點評論》立委帶頭違法 何以服眾

立法院。（資料照）

2024/07/04 05:30

記者謝君臨／特稿

藍白陣營昨天再度聯手，無視法規與程序正義，在立法院交通、司法聯席會成立「鏡電視申設及後續弊案爭議調查專案小組」。從二月一日本屆立委上任至今不到半年，相關爭議事件未曾停歇，藍白仗著國會多數蠻幹，罔顧法律規範，反正到最後表決會贏，你奈我何，現在連人民的罷免權都將被沒收。

回顧過往，立法院各委員會成立所謂的「調閱小組」，究其本質都是政治動作，真有查出什麼驚天動地的貪瀆弊案？若要追究官員的行政疏失，在五權分立的制度下，這是監察院的職權；如果確有貪贓枉法、涉及刑事責任，也有司法檢調機關執法，而非在政黨意識形態對立下的「信者恆信」。

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針對「鏡電視案」，早在今年三月交通委員會就已成立「調閱小組」。而在「國會擴權法案」正式上路後，藍白又舉著「國會調查權」的大旗，爭相於委員會、院會成立調查小組、調查委員會，各查各的、各取所需；尤其昨日藍白更直接無視「立法院各委員會組織法」第十三條規定，應由院會交付聯席會審查，或由委員會召委報請院會同意開聯席會。立委帶頭違法，何以服眾？若不需遵守法規、程序正義，立委修法要幹嘛？

藍白無視法規、程序正義並非首例，目前仍在程序委員會中持續阻擋「立委赴中規範」及NCC人事同意權，亦為現在進行式。對此，公督盟狠批「讓國會倒退十六年！」強調依「立法院程序委員會組織規程」第四條規定，程序委員會不對法案態度與法案內容進行實質討論，更不能做出擋案表決。藍白口口聲聲說著「國會改革」，實際所為卻倒行逆施。

檢視藍白強勢輾壓的「國會擴權法案」，在即將三讀之際，無視「立法院職權行使法」規定，急忙提案，將調查權行使相關的「物件」改為「檔案」，挨批修法粗糙。事後更被發現相關罰則漏寫「新台幣」，而這樣的兩光法案卻規範著所有人民。

究竟是不懂法規？還是無視程序正義？藍白多數未來若提高罷免難度，且於本屆適用，勢必更有恃無恐。

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