選罷法修法爆口角！綠高喊「內線交易」 傅崐萁面色鐵青離場

立法院內政委員會審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案，藍綠爆發衝突。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 11:19

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍營擬修法提高罷免難度，綠委一早就霸佔主席台，抱病出席的召委高金素梅在一片混亂中宣布會議開始，綠委張宏陸隨即搶走議事人員議事錄阻止會議進行；由於場面混亂，高金在藍委陪同下離場，現場藍綠也互喊口號，提及「傅崐萁內線交易」，國民黨團總召傅崐萁隨即面色鐵青的離場。

立法院民進黨團昨發出動員令，避免此案送出委員會，今天上午7時許10多名立委已搶先占領主席台，國民黨立委約在9時許陸續進入會議室，綠營開始高喊反對鳥籠罷免、不要沒收民權」口號，同時不斷敲桌。

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由於場面混亂，抱病出席的高金素梅即便聲嘶力竭高喊「大家安靜、聽召委說一下」，仍無法阻止混亂情勢，最後高金要求議事人員到她的身旁，便宣布「開始開會」，並要求議事人員開始宣讀議事錄。

綠委張宏陸見狀，隨即奪走議事人員手中資料，國民黨高喊：「土匪！又搶議事資料」。張宏陸受訪表示，他支持開會但要符合議事程序，但會議根本沒有開始，怎麼開始開會、唸程序；林楚茵更指出，宣讀議事錄所使用麥可風根本不是委員會的麥克風，「這是用詐騙的方式沒收民權。」

吳思瑤則說，國民黨為何在倉促的情況下開會、宣讀議事程序，「國民黨又要上演過去服貿半分鐘的程序嗎？」她說，選罷法攸關人民神聖的罷免權利，國民黨應撤回與全民為敵、離譜的提案，但國民黨變本加厲，要粗糙、粗暴的宣讀所有議事程序，如果民進黨不阻擋程序，「是不是又要半分鐘、1分鐘就強行通過選罷法呢？」

國民黨團總召傅崐萁表示，相當遺憾民進黨用霸占主席台的方式，甚至嘗試更換會議主席，如果這樣子，是否以後只要有任何牴觸民進黨利益的法案，就要換民進黨召委擔任主席？難道每個委員會都要民進黨立委主持才能開會？他在此譴責民進黨。

數分鐘後，高金素梅在國民黨立委牛煦庭、民眾黨立委張啓楷等人陪同下離開會場；藍營隨即高喊「民進黨詐騙集團」、綠營回擊「傅崐萁內線交易！」，傅崐萁最後也臉色鐵青的離開現場。

立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，藍營擬修法提高罷免難度，綠委一早就霸佔主席台，抱病出席的召委高金素梅在一片混亂中宣布會議開始。（記者李文馨攝）

立法院內政委員會審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案，召委高金素梅在主席台前宣布開會。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會審查「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」等案，民進黨立法院黨團甲級動員，阻擋修訂鳥籠罷免法。（記者朱沛雄攝）

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