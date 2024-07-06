台版「一帶一路」》藍委推離島建設引中資 退回程委會

國民黨立委陳雪生提案推離島建設引入中資，民進黨立委洪申翰抨擊，這正是台版「一帶一路」。（資料照）

2024/07/06 05:30

民進黨立委痛批 民眾黨團也反對：開後門不妥

〔記者李文馨、陳政宇、林欣漢、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提出「離島建設條例增訂第七條之一條文修正草案」，主張開放中國廠商可參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，民進黨立委痛批這是台版「一帶一路」，民眾黨團也表示茲事體大，不支持開特別後門解決。該案昨於院會報告事項經民進黨團提議，無異議退回程序委員會。

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卓揆：涉及國安 盼維持現狀

行政院長卓榮泰認為，相關提案對機場、港口、大橋等重大公共工程的施作發生實質影響，同時也涉及國家安全問題；盼立委審慎面對這樣的法案，也希望維持現狀。

陳雪生等提出「離島建設條例增訂第七條之一條文修正草案」，主張引進中資參與離島重大公共工程，廠商所需機具、技術及操作人力得自大陸地區輸入。該案列入昨天立法院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，包括藍白等現場立委沒異議，立法院長韓國瑜便裁示退回。

民進黨立委洪申翰質疑，陳雪生近年在馬祖用各種方式威逼利誘，南北竿大橋及北竿機場擴建等兩大計畫合計要花費逾七百億元，在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，要的正是台版「一帶一路」。

民進黨立委黃捷盤點近五年離島已決標的工程，指出有一四二件涉及「國家安全」，近九成由國防部發包；部分是「發生地點」較敏感，例如憲兵隊宿舍整修、海軍司令部庫房的防水作業等，部分則是「業務性質本身」涉及大量敏感資訊，例如航空站門禁系統汰換、金門大橋交控系統等。若該法案通過並發生台海戰爭，幾乎可宣告金門、馬祖淪陷。

陳雪生：過一陣子再提

陳雪生表示，北竿機場的修繕和馬祖大橋不是他和地方政府的，一個是民航局，一個是公路局，他只講缺工缺料，有這麼嚴重嗎？只是這個條例通過不用專案審查就可以進來。

民眾黨團總召黃國昌則表態反對，指如果要開放中國資本、工人直接過來，茲事體大，民眾黨團不會支持用這樣方式，開特別後門解決，這並非是妥當方式。

國民黨團對提案退回程委會沒異議，是否代表黨團不支持？總召傅崐萁表示，現在重點是憲法法庭，應聚焦關係全國人民的陽光國會，要讓人民有權、國會有能的法案；至於該案未來是否會重新提出？陳雪生回應，「看氣氛吧，過一陣子再提」。

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