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力阻亂修選罷法！綠委動員占領主席台 怒喊「反對鳥籠罷免」

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，民進黨立委一早搶占主席台，立委王美惠拎起鳥籠諷刺國民黨主張拉高罷免門檻。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，民進黨立委一早搶占主席台，立委王美惠拎起鳥籠諷刺國民黨主張拉高罷免門檻。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 09:46

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委提案擬修法提高罷免門檻，綠營多次表達反對意見。民進黨團多名立委上午7時許已佔領內政委員會會議室主席台，並高呼「反對鳥籠罷免、不要沒收民權」。

國民黨立委許宇甄日前提案，主張修正選罷法，「罷免同意票數高於被罷免人當選票數」才算通過罷免；立法院民眾黨團表態不支持，但認為應比照總統副總統選舉連署要附上身分證影本。

立法院民進黨團昨發出動員令，避免此案送出委員會，今天上午7時許10多名立委已搶先占領主席台。

內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅之前傳出因身體不適今天不出席，今天仍現身，她受訪表示，民進黨一直說「沒有討論、沒有民主」，所以大家就一起來討論罷免亂象以及原住民選舉制度的不公平，有什麼不妥，一起討論，盼大家當一個成熟的民主人。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨反對提高罷免門檻、反對增加連署難度，並要求任何修正都應由下屆起施行，黨團希望程序上充分討論，因為此案在社會上有很大的歧異，不應強行送出。

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，藍綠立委一早就爆發衝突。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，藍綠立委一早就爆發衝突。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，藍綠立委一早就爆發衝突。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，藍綠立委一早就爆發衝突。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，原傳出身體不適無法出席的無黨籍立委高金素梅竟準時現身。（記者朱沛雄攝）

立法院內政委員會今天排審選罷法修正案，原傳出身體不適無法出席的無黨籍立委高金素梅竟準時現身。（記者朱沛雄攝）

立法院民進黨團多位立委今天上午搶占內政委員會主席台，高呼口號反對國民黨立委許宇甄提案提高選罷法罷免門檻。（圖擷取自臉書「周軒」）

立法院民進黨團多位立委今天上午搶占內政委員會主席台，高呼口號反對國民黨立委許宇甄提案提高選罷法罷免門檻。（圖擷取自臉書「周軒」）

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