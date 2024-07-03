上千人聚立院捍衛罷免權！高中生轟：國民黨修法自肥 因人設事
2024/07/03 21:54
〔記者林哲遠／台北報導〕立法院內政委員會明天（4日）排審國民黨立委許宇甄為提高罷免門檻所提出的「公職人員選舉罷免法修正草案」。台灣公民陣線今天號召群眾返回立法院外抗議，反對國民黨修法提高罷免門檻，主辦方透露，現場人數高達1500人，眾人高喊：「拒絕民主倒退、捍衛罷免權」。
剛從高中畢業的學生受訪說，提供身分證影本恐怕會讓民眾有所顧慮、反感，以罷免謝國樑為例，他有幾個基隆友人就是因為害怕謝家在基隆的地方勢力，而不敢連署，只願意罷免選舉當天去投票，若再要求身分證影本，恐怕會更降低民眾意願。他說，國民黨修法的舉動，會讓人感到有自肥、因人設事的問題。
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31歲林小姐剛下班後就來到現場聲援，她指出，最近全台崛起的罷免行動是人民意志的展現，同時間國民黨立委提出「選罷法修正草案」，反而會更激起人民的憤怒，會讓民眾覺得國民黨並非真正貼近民意，只想想擴大自己的權利，更會激化人民想罷免的情緒。
王姓上班族則認為，很明顯國民黨就是害怕現在的局勢，擔憂自家立委明年都會遭到罷免，所以現在才會那麼急著提案修「選罷法」。他痛斥，國民黨目前的狀況「吃相太難看了」，整個就是打算把台灣賣掉。