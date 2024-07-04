民進黨占內政委員會主席台 國民黨團反控3大罪狀

立法院內政委員會今天排審「選罷法」，不過一早民進黨團發動甲動佔領主席台無法開會，國民黨團舉行記者會要求開會。（記者朱沛雄攝）

2024/07/04 11:50

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院內政委員會今天排審「選罷法」，不過一早民進黨團發動甲動佔領主席台，遲遲無法開會。國民黨團上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁批評民進黨別再喊沒有討論就沒有民主，今天是民進黨不讓開會討論；國民黨團書記長洪孟楷更指民進黨有三大罪狀，當家鬧事佔主席台、忽視選罷法修法的原住民權益、搶奪議事人員資料。

傅崐萁表示，今天再次看到民進黨一貫的鴨霸，很遺憾再民進黨團總召柯建銘帶頭下，民進黨團甲動襲擊佔領內政委員會不讓開會。過去民進黨呼天搶地、鬼哭神號說沒有討論沒有民主，今天可以討論卻霸道癱瘓委員會。

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傅崐萁批評，民進黨不只沒收委員會，還毆打徐巧芯，民進黨在立法院強取豪奪，手段卑劣，殿堂搶劫，而且不只是初犯（指民進黨立委鍾佳濱搶奪立法院秘書長周萬來議事資料），已經是累犯。

傅崐萁呼籲，踐踏民意的民進黨，不要再說沒有討論沒有民主，「今天我們要開會，我們要程序正義」，這就是國民黨的訴求，國民黨沒有既定立場。

傅崐萁指控，相信今天「幕後藏鏡人」就是正式下令「反守為攻」的賴清德總統，準備「火燒連環船，沒收投票自由，進行大罷免，這就是賴清德的真相」，對此他深深表達哀悼。

洪孟楷批評，現在執政黨是誰，行政權誰手上，今天霸佔的是誰，都是民進黨，執政當家鬧事可恥丟臉，完全不讓討論、沒收民主 這就是民進黨在做的事情。連討論都不討論，有看到內政部長在台下嗎？讓部長沒辦法上台，是怕她被問倒了嗎？

洪孟楷指出民進黨三大罪狀，首先，當家鬧事霸佔主席台；再者，忽視原住民權益，原住民要修選罷法，讓權益更公平，就只有民進黨團不讓大家討論；第三，直接搶奪議事人員資料。

洪孟楷表示，他曾說過，立法院有杯葛都是委員之間，絕對不波及工作人員，但民進黨這個會期多次攻擊、咆哮議事人員，包括攻擊周萬來。而今天召委宣布開會，民進黨直接搶議事錄，今天民進黨團面對國人，所有議題不合意的都要沒收討論？

國民黨立委徐巧芯在會中與民進黨立委王美惠發肢體衝突；徐巧芯指稱，當時她發現王美惠拉住議事人員的手，當下為了保護議事人員，「把王美惠的手鬆開，她的手錶就掉了」，她拿起來給王美惠，要求王美惠不要再這樣對待議事人員，結果王美惠就瘋狂地一直攻擊她，架著她的脖子、扯她衣領。

立法院內政委員會今天排審選罷法部分條文修正案，藍綠爆發衝突，國民黨立委徐巧芯（前排左）、民進黨立委王美惠（前排右）互相拉扯。（記者朱沛雄攝）

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