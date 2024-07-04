好消息！經濟表現亮眼 卓榮泰指示立即啟動明年軍公教調薪作業

行政院發言人陳世凱在今天行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰在院會表示，今年預測經濟成長率3.94%，指示人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制。 （記者鍾麗華攝）

2024/07/04 11:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於明年軍公教調薪，行政院長卓榮泰在院會表示，今年預測經濟成長率3.94%，政府必須帶頭示範拼經濟，因此明年度全國軍公教的薪資待遇會往合理的方向調升，他指示人事總處邀集相關部會，立即啟動明年軍公教員工待遇調整作業機制。

由於明年度中央政府總預算會在7月底出爐，軍公教加薪是否來及編入明年總預算？行政院發言人陳世凱表示，軍公教調薪有一定機制 ，會在7月底定案，完成相關程序。

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行政院發言人陳世凱在今天行政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會中針對114年軍公教員工待遇調整提示，考量我國近幾年來經濟穩定成長，以今年為例，預測經濟成長率3.94%，在正向經濟指標背後，是所有國人共同努力的成果。

卓榮泰強調，政府必須帶頭示範拼經濟，因此明年度全國軍公教的薪資待遇會往合理的方向調升，希望民間企業也同樣將經濟成果分享給每一位員工，讓更多國人獲得實質加薪，共享經濟成果。

根據行政院人事行政總處資料，從2000年以來，軍公教已調薪6次，分別是2001、2005、2011、2018以及2022、2024年；其中又以2022、2024年加薪幅度最高為4％，以今年為例，約73萬餘名軍公教受惠，中央與地方政府年增經費298億元。

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