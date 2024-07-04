爆三立合資詐團洗錢主嫌 王鴻薇嗆：還幫開節目宣傳助長更多人受騙

國民黨立委王鴻薇召開「揭發媒體集團藏詐團洗錢主嫌！」記者會。（記者田裕華攝）

2024/07/04 12:02

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王鴻薇控三立合資詐團洗錢主嫌！「幫開節目宣傳」電視台回應了

首次上稿：10:33

更新時間：12:02（新增三立集團聲明）

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〔記者劉宛琳、林欣穎／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，指控三立集團與詐騙團體「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切，謝去年與三立子公司創造智能科技合資成立萓篆公司，還獨家冠名三立節目。王批評，三立一手承包政府打詐，一手和詐騙集團合資還讓他做行銷，請國家通訊委員會（NCC）展開行政調查，檢調追查三立責任，保障受害者權益。

對此，三立集團發表聲明，支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。

王鴻薇指出，ACE王牌交易所於2018年成立，2019年上架虛擬貨幣，今年1月4日被踢爆涉詐欺，被害人高達1200人，已知詐騙金額達8億，實際背後犯罪所得恐怕高達22億，檢調已起訴達32人。該詐騙案涉案人包括虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏與律師王晨桓，以及三立出身李燕南也被列被告。

王鴻薇進一步指出，今年4月再爆出林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織，於2022年開始協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達1億餘元，母女檔也雙雙被羈押起訴。

王鴻薇接著表示，其中協助洗錢的謝詩瑩於2023年3月和三立子公司創造智能科技合資成立萓篆股份有限公司，公司監察人林慧珍就是三立行動媒體部前副總經理，且地址就是在三立總部大樓3樓。

王鴻薇再指出，公司成立1個月，三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》，由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出，且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所，這都會助長更多人受騙，而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架，害人不淺。

王鴻薇表示，三立集團應立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係？為什麼要跟嫌犯合開公司還提供場地？該節目製作經費是不是詐騙所得？且三立節目在2023年更堂而皇之掛出ACE的logo，那是ACE販售垃圾幣的話術。

王鴻薇表示．媒體掌控公共頻道資源，卻涉嫌成為詐團幫兇，除了檢調要追查相關任何三立的司法責任，NCC也應展開行政調查，才能保障受害人和公眾利益。

三立集團：支持檢調嚴查詐騙集團、追究不法責任

三立集團表示，針對轉投資「萓篆公司」一事，係屬三立集團子公司創造智能之業外投資，並未參與實質經營，且已結束合作關係。三立集團支持檢調嚴查詐騙集團，追究不法責任。

三立集團子公司創造智能執行長林慧珍表示，轉投資萓篆一事，因負責人謝詩瑩涉案遭押，對於創造智能與三立集團造成商譽受損，當下立即結束合作。轉投資的萓蒃公司並未有虛擬貨幣等相關業務，創造智能不可能與詐騙集團合作，支持檢調嚴查不法，釐清真相。

針對「願望合夥人」節目，林慧珍表示，係由業內知名製作公司製作、託播。相關內容可受公評，並無違法問題。但因出品人之一涉及不法影響社會觀感，三立已下架該節目。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

國民黨立委王鴻薇。（記者田裕華攝）

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