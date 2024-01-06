侯友宜發豪語：我當總統 詐騙集團3年內減少一半

國民黨總統候選人侯友宜日前接受三立新聞「2024總統戰」節目專訪。（侯競辦提供）

2024/01/06 22:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜日前接受三立新聞「2024總統戰」節目專訪，訪談內容於今晚播出。訪談中主持人提及詐騙問題，侯友宜批評政府打詐愈打多愈多，執政黨根本沒有把詐騙問題當一回事，他承諾，如果當選總統，保證3年內要讓詐騙集團減少一半。

侯友宜認為，處理詐騙問題，數位發展部該下架詐騙廣告卻不下架，對於人頭帳戶，金管會應該處理卻不處理，各部會都沒有解決問題，他並強調，目前約95%的詐騙案件都只有判刑3年以下，量刑應該重新調整，加重詐騙犯的刑責，幫派吸收未成年人，應該加重其刑2分之1。

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談到新市國中生割頸案時，侯友宜說，不應該對犯罪加害人無限擴大其人權，而是要對被害者的照顧做得更週全，現在政府編列給加害者的預算，遠超過被害者好幾10倍，過去汐止殺警奪槍案的被害人父親向他抱怨，國家並沒有還給家屬公平正義，還用納稅錢養加害人，因此他反對廢死，這個議題民進黨總統候選人賴清德不能閃躲。

侯友宜指出，很多死刑案件聲請釋憲結果都已經判下來，政府卻創造空間，以行政規則達成實質廢死，目前還有38個死刑犯放在那邊不執行，如果他當選，只要相關程序完成，一定執行死刑。

針對民眾黨總統候選人柯文哲質疑國民黨在操作棄保，侯友宜說，他不會操作棄保，相信台灣人民看得很清楚，自有判斷，現在國民黨「侯趙配」是在野最強的力量。他呼籲大家不要浪費選票，否則可惜，唯有選票集中，才能完成政黨輪替。他再度強調，前鴻海董事長郭台銘與柯文哲很多理念都跟他一樣，既然過去說要共組聯合政府，未來大家可以一起帶領國家方向。

此外，主持人還問侯友宜，傳聞中國台企聯要求台商幫他募款，對方是否有找人跟他溝通過？侯友宜表示「沒有」，「對方是誰，我不認識」﹔至於中國台企聯要求台商捐款尾數有200元密碼，是否知情？侯則說，「我不知道，沒有這件事。」

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