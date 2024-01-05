專訪》侯友宜：沒有「棄柯保侯」 我是在野最強

本報專訪談到「棄柯保侯」，侯友宜反問「選民有那麼好操作？」（記者方賓照攝）

2024/01/05 00:00

〔記者許倬勛／新北報導〕選戰進入最後一週，在野陣營高喊政黨輪替，「棄保」和「反棄保」成為藍白之間的難解習題，國民黨總統候選人侯友宜接受本報專訪，談到「棄柯保侯」，他反問「選民有那麼好操作？」他不擔心、更不可能刻意操作棄保，因為他是在野最強的候選人，期待新氣象的選民自然會做出選擇。

外界關注為了實現政黨輪替，在野陣營是否會有「棄柯保侯」的效應產生？侯友宜反問「選民有那麼好操作？可以被操作嗎？」侯說，他相信選民的判斷是理智的，每個人都有自主想法，他不擔心棄保問題，也不會刻意操作選民，因為這是污辱選民的智慧。

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侯友宜自信表示，投給「侯趙配」代表了我國第三波的民主革命，這一票涉及國家安全、社會安全、公平正義和未來經濟發展，兩岸只有和平才能創造安居樂業的環境，以及清明、廉能、有效率的政府，「侯趙配」是在野陣營最強的組合，只有集中選票投給藍營，才能實現政黨輪替、民主制衡。

藍綠選情膠著，記者問侯是否會辭去新北市長宣示破釜沉舟的決心？侯友宜發下豪語「放心，我一定會勝選，沒有這個問題。」他說，全國各地的氣氛都被炒熱，他走遍每座城市，反對民進黨執政的人都站出來，「就連綠營大票倉南部都很熱」，家鄉嘉義縣更期待400年來就要出現首位總統。

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