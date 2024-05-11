獨家》中壇元帥總廟、新營太子宮女會計做假帳 30年A走近3千萬香油錢

台南新營太子宮。（資料照，記者楊金城攝）

2024/05/11 00:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣中壇元帥總廟、台南新營區奉祀三太子的新營太子宮，僱用曾姓女秘書兼會計，曾女2017年11月退休，廟方在她退休後把帳冊交給會計師查核，赫然查出她在近30年任期內涉連續做假帳、侵占2千9百多萬元捐款與信眾香油錢，台南地院民事庭判曾女返還這筆鉅款。

新營太子宮指出，該廟是國內首屈一指的著名宮廟，平日信眾多、捐獻豐厚，曾女負責財務帳冊登記與會計傳票製作，廟方所有現金收入都統一交給曾女點收保管與登載帳冊，多年來都由曾女獨掌廟方會計事務，他人無置喙餘地，直到曾退休後，該廟委由會計師事務所查核帳冊，才發現她利用職務之便侵占廟款。

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廟方指曾女在現金簿餘額欄故意登載不實，出現多筆10萬元到100萬元不等的短少登載，從2007年到2016年短少登載的金額累計達3千041萬多元，曾女侵吞鉅款，使新營太子宮蒙受重大損失，要向她要回這筆鉅款。

曾女開庭否認經手太子宮的現金財產、她沒有侵占廟方財產，廟方帳戶結餘都有監察委員審核把關，歷年來都未提出疑問，何以在她離職1年餘後才稱廟方財產遭她侵占，這件事是廟方前王姓法定代理人與她，為了太北里里長選舉競爭所用的伎倆，並非事實。

法官根據會計師事務所專業查核報告指出，廟方從2007年到2016年的會計帳是手工帳本，抽查發現有餘額加總錯誤情形，將日記帳以電腦會計系統逐筆重新計算，加總到2016年底的總結餘款是7690萬多元；查核該廟到2016年底的銀行對帳存款只有4701萬多元，短少2989萬多元。

法官指會計事務所是以專業電腦會計系統逐筆核算，有對現金簿與廟方銀行對帳單交互比較，所以收入短少情形，應認會計師事務所報告認定的短少2989萬多元較為可採，且這麼算也有利於被告。

法院並傳訊廟方多位工作人員證稱其收到的香油錢都交給曾女，證人之間證述互相符合，可以採信。法官認定曾女為太子宮保管現金收入之便，在製作帳冊時短少登載現金簿的餘額，製作少於實際收入的存款傳票，將短少的差額2989萬多元侵吞入己，據此判曾女要給付這筆差額鉅款還給太子宮，且加計利息。

新營太子宮是台灣中壇元帥總廟，主祀金吒太子、木吒太子及哪吒太子。舊廟建築為台南市定古蹟；農曆九月中壇元帥太子爺聖誕千秋祝壽進香潮是台南市重要民俗文化活動，也是全台最盛大的宗教慶典之一。

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