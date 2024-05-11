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三重祖孫3代滅門血案！長女曝：失蹤妹夫借40萬未還曾爆爭吵

大女兒（白衣）到場認屍。（記者鄭景議攝）

大女兒（白衣）到場認屍。（記者鄭景議攝）

2024/05/11 23:04

相關新聞連結：
新北三重驚傳滅門血案！祖孫3代3人綑被陳屍 失聯女婿列重嫌

〔記者鄭景議／台北報導〕新北市三重區進安街發生祖孫三代滅門案，祖母、二女兒、3歲孫子3人被發現躺在床上遭棉被綑綁，已死亡多時。大女兒指出，她從4月23最後一次與媽媽通話後，就再也沒有與媽媽及妹妹通話，僅有訊息聯繫，妹夫曾跟媽媽借新台幣40萬元還未還，雙方曾因此產生爭吵。

大女兒說，她與媽媽最後一次通話是4月23日，之後就全靠訊息聯繫，5月4日有打給媽媽，接通後卻是妹夫接起，當時妹夫說媽媽正在幫孫子洗澡，她不做他想，說晚點再打，就掛斷電話。

大女兒說，隔日她持續打給媽媽及妹妹，但都未得到任何回電，媽媽只回訊說手機壞掉，等買了新手機之後再回覆，妹妹則以工作中搪塞。她不斷撥打電話，到6日仍未得到回電，就開始擔心，7日到媽媽住處尋找，按電鈴卻未回；母親節將近，她今天再度前來，卻在房門口聞到異味，嚇得報警，她懷疑兩人的手機早遭盜用，其實已死亡多時。

大女兒指出，妹夫曾跟媽媽借40萬元，卻遲遲未還，她擔心妹夫會不還錢，曾因此事與妹妹爭吵，除此之外不清楚妹妹與妹夫有什麼樣的糾紛。

大女兒與堂姊住在桃園，堂姊等人也趕到現場關心，她說，3人約在1年前搬入三重，房子是租的，租金都是二堂妹在繳，與二堂妹並不親近，不清楚3人近況。

社區保全則說，死者一家平日似乎鮮少下廚，都會叫大量外送，這幾天卻都沒看到外送，也沒看到死者一家出入，其實早感到十分疑惑。有鄰居說。與死者一家不熟，社區隔音非常好，沒有聽到任何爭吵的聲音，多日來也沒有聞到異味。

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