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凱米重創台鐵北迴線軌道 台鐵公司估29日「東正線雙向運行」

小清水溪橋西線橋樑被沖毀。（讀者提供）

小清水溪橋西線橋樑被沖毀。（讀者提供）

2024/07/26 15:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風重創台灣，台鐵北迴線和仁到崇德之間軌道遭土石流掩埋、小清水橋西正線橋樑被溪水沖毀，重建時程估計長達5個月；台鐵公司今天（26日）今天說明，經專業技師評估，預計本月29日可以搶通東線，以東正線「單線雙向運行」。

受凱米颱風豪雨影響，今天（26日）除北迴線和平=花蓮間及縱貫線嘉義=新營間仍有路線受損未能通車，其餘路段恢復正常行駛；但因受路線中斷影響，台鐵公司將視災害情形，機動調整營運計畫，請乘客出門搭車前先查詢本公司官網列車最新運行資訊。

北迴線受損嚴重，和仁=崇德間K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺；另北迴線和仁=崇德間K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺，重建時程估計約5個月。

台鐵公司會同顧問公司及專業技師進行安全評估軌道東正線，要在安全無虞下全力搶修，預計可在7月29日首班車開行前搶通東線，以東正線「單線雙向運行」。

另外，西部幹線縱貫線八掌溪橋（南靖=後壁）K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺，在安全無虞下全力搶修，預計在8月1日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行；路線搶通前嘉義=新營間將以公路接駁因應。

為加強疏運花東線及南廻線旅客，台鐵加開班次：

（一）對號列車共4列

1、7月26日，5306次普悠瑪號（花蓮往新左營，08：35開、13：34到）

2、7月26日，5312次普悠瑪號（花蓮往新左營，14：36開）

3、7月26日，5321次普悠瑪號（新左營往花蓮，約17：30開）

4、7月27日，5303次普悠瑪號（新左營往花蓮，約09：47開）

（二）區間（快）車，7月26日起每天開6列，至路線恢復正常

1、4114次（宜蘭往和平，06：45開、07：49到）。

2、4133次（和平往宜蘭，08：30開、09：21到）。

3、4184次（宜蘭往和平，15：25開、16：36到）。

4、4033次（和平往宜蘭，17：03開、18：06到）。

5、4046次（宜蘭往和平，21：05開、22：03到）。

6、4043次（和平往宜蘭，23：20開、約00：23到）。

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