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    北市員警騎車鳴警笛趕現場被撞飛 驚險一瞬間曝光

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/01/12 16:41

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義分局三張犁派出所28歲林姓警員，今天下午騎警用機車鳴警笛趕赴現場處理一起轄區案件，行經松仁路、忠孝東路五段路口時，被直行綠燈的轎車、60歲的林姓駕駛直接撞上，林姓警員連人帶機車被撞飛，全身多處擦挫傷，幸好意識清醒，目前送醫救治中，暫無生命危險。

    警方初步調查，下午2時33分，林姓警員接獲勤指中心指派，趕往轄區處理突發事件，當時有鳴警笛及閃燈，沿松仁路要穿越忠孝東路五段時，被忠孝東路東往西直行的轎車撞上，車上林男向警方供稱，當時他是綠燈直行，行車視線被前方車輛擋住，等到發現前方有警用機車時已來不及煞車。

    由於車禍地點剛好就在台北市消防局局本部前面，樓下信義分隊立刻出勤，將受傷員警送醫，當時員警意識清醒，右膝、右小腿、左手大拇指擦挫傷及右側鼠蹊部疼痛，送往北醫救治；目前警方還在釐清車禍原因。

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍，警用機車車殼破裂。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍，警用機車車殼破裂。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍，休旅車前保桿也脫落。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍，休旅車前保桿也脫落。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    北市信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍。（記者姚岳宏翻攝）

    信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍。（記者姚岳宏攝）

    信義分局三張犁派出所員警出勤發生車禍。（記者姚岳宏攝）

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