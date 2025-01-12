秀出朱立倫頒發榮譽狀 昔「正藍軍」也上街挺罷免舔共藍委！

程凱力強調自己是「正藍軍」，大家應該罷免舔共藍委。（圖翻攝自八炯YT）

2025/01/12 17:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於國會毀憲亂政，激起人民怒火，針對國民黨區域立委的罷免行動遍地開花。今（12日）有自稱「正藍軍」的台中民眾參加地方罷免連署活動，秀出國民黨主席朱立倫曾經頒發的榮譽狀，強調自己是「真正的國民黨」，應該要遵循反共黨章，呼籲大家罷免舔共藍委！

反共網紅「八炯」今天在YT上傳影片，表示他在台中南屯區參加罷免連署活動時，遇到幾位高舉寫著「正藍軍拒絕舔共國民黨」字牌的民眾，還自備麥克風宣講。影片中可以看到，負責宣講的男子表示，「我們今天特別到現場來，我們就是要向八炯跟陳柏源，還有所有青鳥的朋友們，向你們表達堅定的支持，罷免舔共的國民黨立法委員！」

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接著男子秀出朱立倫2021年建黨127週年頒發榮譽狀，「一定會有國民黨的說我們不是國民黨黨員，所以我們都準備好了，今天帶著我國民黨朱立倫主席頒給我的榮譽獎狀，我們是真正的中國國民黨，反共復國，遵循蔣中正總統、蔣經國總統的消滅萬惡共匪……台灣要和平安全，只有滅共，把共產黨消滅了，台灣才能夠永遠的長治久安。如果我們讓共產黨在對岸隨時對我們武力威脅，台灣再怎麼樣的繁榮，每天都心驚膽顫，我們永遠不會有和平跟安全，只有滅共救台灣！」

事實上，該名男子為現任「中華保台反共復國黨」負責人程凱力，最早曾加入新黨，後來成為親民黨創黨黨員，並曾擔任親民黨主席宋楚瑜的宋楚瑜之友會全國總會執行長，也曾代表親民黨參選中市議員。程凱力於2023年成立中華保台反共復國黨，黨的宗旨是「團結全世界中華民國派，堅決反共，崇尚民主自由法治人權，重建中華民國光輝」。

程凱力秀出國民黨主席朱立倫曾經頒發的榮譽狀。（圖翻攝自八炯YT）

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