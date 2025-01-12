6衝火場救老翁！ 最勇高中生林雅各曝1後遺症 透露從軍報效台灣

苗栗縣頭份市親民路一棟民宅於去年5月29日凌晨4點許發生火警，當時就讀苗栗興華高中的二年級角力選手林雅各聽聞求救聲，不顧自身安全，6度冒險衝入火場，成功救出受困的70歲賴姓老翁。（資料照）

2025/01/12 15:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市親民路一棟民宅於去年5月29日凌晨4點許發生火警，當時就讀苗栗興華高中的二年級角力選手林雅各聽聞求救聲，不顧自身安全，6度冒險衝入火場，成功救出受困的70歲賴姓老翁，時隔7個多月，林雅各首度對外發聲，也透露未來生涯規劃，表示「往後我會以軍人的身份報效台灣」。

林雅各於去年5月29日清晨4點多出門準備晨訓，在住家附近一家便利超商買早餐時，發現旁邊的民宅冒出濃煙，並聽見屋內有敲打聲，林雅各眼見狀況緊急，6次冒險衝入屋內，成功救出受困的70歲賴姓老翁。2人都因吸入濃煙嗆傷，林雅各甚一度失去意識，送往為恭紀念醫院救治。

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經院方積極治療後，林雅各恢復清醒，對於被外界封為「英雄」，他靦腆回應「沒有想那麼多，應該每個人看到都會去救」，並期望未來能在全國性比賽中拿下好成績及升上體育大學，繼續在角力界為國爭光。

近日有網友在社群平台「Threads」分享相關新聞，並表示「看得好心疼」，沒想到竟意外釣出林雅各本人留言回應，他對於各界的關心及幫助表達感謝，也曝光身體狀況，「目前還行，心臟偶爾還是會有點小痛，但請放心」，同時他也透露未來生涯規劃，「往後我會以軍人的身份報效台灣」。

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