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首頁　>　社會

嘉縣水上發現2浮屍 颱風全台死傷人數上升至7死1失蹤785傷

嘉義縣水上鄉粗溪村一處木瓜園今早發現男性水流屍。圖非陳屍現場。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣水上鄉粗溪村一處木瓜園今早發現男性水流屍。圖非陳屍現場。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/26 16:34

〔記者鄭景議／台北報導〕凱米颱風造成全台各地雨勢不斷，各地均發生災情，嘉義縣水上鄉首當其衝、災情慘重，今日議員黃榮俊到內溪村災區送早餐時發現有男子浮屍在木瓜園內，報警處理，不久後又有民眾在溪仔底附近發現1具女性浮屍，目前2人身分都待查證，凱米颱風全台死傷人數也上升至7死1失蹤785傷。

全台死亡人數昨日統計的5死，分別為高雄市2名、花蓮縣1名、台南市1名、雲林縣1名，今日嘉義縣新增2死外，還有1名郭姓男子，疑似在嘉義縣番路鄉台3線282K附近掉入水溝涵洞，目前列為失蹤，警消持續搜救中。

24日新北市三峽區五寮里里長開挖土機搶救自家車輛時，挖土機翻覆壓傷里長，送恩主公醫院後宣告死亡；25日澎湖縣1民眾外出開車自撞死亡以及26日高雄市新增1件民眾前往魚塭修理打氣機後落水溺斃，這3件死亡案件則因非颱風災情未列入傷亡統計。

高雄港一港口西南外海15浬的坦尚尼亞籍「FU SHUN」貨輪下沉，9名緬甸籍船員棄船逃生，目前尋獲4名生還者，船長則在高雄林園海岸被發現，已經明顯死亡，尚有4名船員失蹤，目前還未列入死傷人數統計。

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