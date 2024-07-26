凱米創降雨「3個歷史第一」！ 氣象署：高市平地降雨創紀錄

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

2024/07/26 16:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天上午解除凱米颱風的海上陸上警報，回顧凱米颱風帶來的災害，它創下氣象署統計降雨「3個歷史第一」，包括第1次預報南部累計降雨1800毫米、2天發布20次致災性細胞廣播、以及高雄市平地降雨量歷史新高。

氣象署在今天（26日）下午說明凱米颱風歷史回顧，預報中心主任陳怡良說明，在凱米颱風24日、25日這2天侵台期間，氣象署發布23次大雷雨即時訊息，其中有20次是致災性的細胞廣播提醒民眾，「2天內發布20次，可見這對流有多麼旺盛，這是第1次在颱風期間發布這麼大量的警告」。

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陳怡良說，氣象署在凱米颱風還沒來之之前，有預測到它本身的環流南側會給中南部帶來大量降雨，所以雨量第一報就說南部會有高達1800毫米的降雨量，這也是第1次颱風前就預報這麼高的降雨量。

陳怡良也比較凱米颱風、莫拉克颱風和凡那比颱風的單日降雨量比較，以屏東、高雄、台南和嘉義4個縣市來比較這3個颱風的單日降雨量。凱米颱風和莫拉克颱風相比，凱米颱風對高雄、嘉義的平地帶來破紀錄的單日降雨，也在台南的山區帶來破紀錄的單日降雨。

陳怡良解釋，颱風受到地形鎖定會讓山區帶來降雨，「但平地的降雨就是靠旺盛的對流經過，產生大量的瞬間降雨，可見凱米颱風帶來的對流多麼旺盛」。

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

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