為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米創降雨「3個歷史第一」！ 氣象署：高市平地降雨創紀錄

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

2024/07/26 16:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署在今天上午解除凱米颱風的海上陸上警報，回顧凱米颱風帶來的災害，它創下氣象署統計降雨「3個歷史第一」，包括第1次預報南部累計降雨1800毫米、2天發布20次致災性細胞廣播、以及高雄市平地降雨量歷史新高。

氣象署在今天（26日）下午說明凱米颱風歷史回顧，預報中心主任陳怡良說明，在凱米颱風24日、25日這2天侵台期間，氣象署發布23次大雷雨即時訊息，其中有20次是致災性的細胞廣播提醒民眾，「2天內發布20次，可見這對流有多麼旺盛，這是第1次在颱風期間發布這麼大量的警告」。

陳怡良說，氣象署在凱米颱風還沒來之之前，有預測到它本身的環流南側會給中南部帶來大量降雨，所以雨量第一報就說南部會有高達1800毫米的降雨量，這也是第1次颱風前就預報這麼高的降雨量。

陳怡良也比較凱米颱風、莫拉克颱風和凡那比颱風的單日降雨量比較，以屏東、高雄、台南和嘉義4個縣市來比較這3個颱風的單日降雨量。凱米颱風和莫拉克颱風相比，凱米颱風對高雄、嘉義的平地帶來破紀錄的單日降雨，也在台南的山區帶來破紀錄的單日降雨。

陳怡良解釋，颱風受到地形鎖定會讓山區帶來降雨，「但平地的降雨就是靠旺盛的對流經過，產生大量的瞬間降雨，可見凱米颱風帶來的對流多麼旺盛」。

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風災損申請租稅減免1次看
2024/07/26 15:29

凱米颱風災損申請租稅減免1次看
蘇花路廊重創6處柔腸寸斷 全線預計7/30搶通
2024/07/26 15:51

蘇花路廊重創6處柔腸寸斷 全線預計7/30搶通

百年Roca與高豐衛浴 融匠心創品質
凱米回馬槍！ 彰化縣一半農田成汪洋 損失超過3億元
2024/07/26 16:04

凱米回馬槍！ 彰化縣一半農田成汪洋 損失超過3億元
颱風尾狂掃！信義東埔土石流暴增 聯外道搶修受阻
2024/07/26 16:21

颱風尾狂掃！信義東埔土石流暴增 聯外道搶修受阻

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播