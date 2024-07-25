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PO北市仁愛路樹倒「舊聞」慘了 警：依災防、社維法送辦裁罰

李姓網友在社群軟體上發「舊聞」卻變成假消息。（記者王冠仁翻攝）

李姓網友在社群軟體上發「舊聞」卻變成假消息。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/25 17:30

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照「騙」勿傳！ 北市公園處：仁愛路滿地落葉是災情舊照

〔記者王冠仁／台北報導〕受凱米颱風帶來的強風豪雨影響，全台陸續傳出災情，不過，今天有網友在社群軟體threads上張貼「大安區仁愛路樹木倒塌」的圖文，經環保局清查後，發現是假消息。警方為避免民眾恐慌，火速追查，今天循線逮到張貼假消息圖文的34歲李姓網友，警方澄清該網友發布的圖文，是2015年颱風來襲的「舊聞」。

據了解，李姓網友聲稱，他是在網路上看到該張照片，由於該張照片上沒有時間，他誤以為是這次凱米颱風所造成的災害，於是發布在社群軟體上。

警方說，雖然事後有人告訴李，那張照片是「舊聞」，他也隨即將貼文刪除，但由於他的行為已經涉犯災害防救法第53條第3項「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，及社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。警方最後依規定函請台北地檢署偵辦及管轄松山分局辦理裁罰。

台北市刑警大隊呼籲，依據災害防救法第53條，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或1百萬元以下罰金，呼籲民眾在分享災害訊息前，務必要先查證消息來源，以免危害公共安寧，誤觸法網。

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