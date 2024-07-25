新北「警界神槍手」王冠文赴泰國射擊比賽 擊敗各國好手奪冠

新北蘆洲警分局員警王冠文，13日前往泰國參加2024防衛射擊比賽，在華欣盃三級錦標賽實彈射擊榮獲強化現役手槍組分組冠軍。（警方提供）

2024/07/25 17:06

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市蘆洲警分局三民派出所員警王冠文，日前遠赴泰國參加防衛射擊比賽（IDPA），擊敗日本、韓國等世界各國好手，勇奪強化現役手槍組分組冠軍，同時榮獲強化現役手槍組總排名（ESP OVERALL）第四名，可說是「警界神槍手」。

據了解，泰國華欣盃為亞洲區IDPA大型賽事，有日本、韓國、中國、加拿大、新加坡等世界各國好手參與，而IDPA防衛射擊戰術需要高度的集中力，迅速判斷目標位置，且在地形地物運用與一般觀念射擊不同，非常接近警方在執勤中，可能會面對的突發狀況。

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蘆洲警分局今表示，王冠文在13日前往泰國五天四夜，參加2024防衛射擊比賽，在華欣盃三級錦標賽的實彈射擊比賽表現突出，榮獲強化現役手槍組分組冠軍以及強化現役手槍組總排名第4名，為目前國內第一位在IDPA實彈國際賽事中奪牌的警職執法人員。

21歲的王冠文警專畢業後，2022年1月分發至蘆洲三民派出所，他指出，警察常訓有納入「切派觀念」，這部分與IDPA的觀念相仿，加上近年來新北警局有新增「CQB訓練」模擬與嫌犯交戰，讓警方可以快速適應街頭高強度的挑戰，也可以落實如何保護自己的觀念，體驗戰場實況，磨練戰技。

新北市警察局表示，目前將IDPA防衛射擊、CQB限制空間戰鬥觀念，融入平時常訓中，於組合警力訓練時，模擬各種危機態樣，由員警於短時間內判斷該使用槍械或警棍、辣椒水，並透過教官現場校正動作，共同思考如何迅速、安全逮捕犯嫌，提升員警現場臨機反應，增加值勤安全性。

新北市蘆洲警分局三民派出所員警王冠文，遠赴泰國參加防衛射擊比賽（IDPA），擊敗日本、韓國等世界各國好手，勇奪強化現役手槍組分組冠軍，同時榮獲強化現役手槍組總排名（ESP OVERALL）第四名，可說是「警界神槍手」。 （警方提供）

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