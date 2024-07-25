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電燈沒關爆口角……桃園男持切肉刀砍死小舅 判15年8月確定

錢男狠砍小舅20刀致死，一審桃園地院國民法官依家暴殺人罪判他15年8月，全案上訴二、三審均駁回確定。示意圖。（資料照）

錢男狠砍小舅20刀致死，一審桃園地院國民法官依家暴殺人罪判他15年8月，全案上訴二、三審均駁回確定。示意圖。（資料照）

2024/07/25 16:43

〔記者王定傳／台北報導〕桃園男子錢韻丞前年12月間晚上因電燈沒關，和劉姓小舅爆發爭吵，竟雙手戴上布手套，再將切肉刀以黑色膠帶纏繞在手上，走出房門砍刺小舅20刀致死，一審桃園地院國民法官依家暴殺人罪判他15年8月，全案上訴二、三審均駁回確定。

本案發生於2022年12月24日晚間9點左右，錢男因電燈未關與劉男發生糾紛，竟雙手戴上布手套，將切肉刀以膠帶纏繞固定在右手上，走出房門狠砍劉男，劉男受有20處銳器傷，後下頸部深（砍）切創及左上頸下頷角刺創引發大量出血、血液吸入氣道，致出血性休克併呼吸衰竭。

這是桃園第一件國民法官審理案，合議庭審酌，錢男犯案後有請母親呼叫救護車，進而報警，符合自首要件，但本案並無犯罪情狀顯可憫恕情形，不依刑法59條減刑。

一審合議庭並審酌，錢男認為被害者搬來後即要求他應外出工作，打擾其原有生活模式，又受到被害人言語暴力，已累積不滿及怨隙，以致因電燈未關細故發生口角而犯案，但他多次攻擊頸部、胸部、臉部等致命部位，更造成刀刃彎曲、刀尖斷裂而殘留於被害人額頭，可見攻擊力道之大，並綜合錢男生活狀況、品行、犯後態度等因素後量處15年8月徒刑。

檢辯雙方均提起上訴，檢方主張錢男母親通報救護車不算自首，且他手段凶殘，行凶後反因自身沾染血跡感覺很髒、很噁心，先行清洗身體及刀具，不僅藐視被害人生命，更當家人之面行凶，造成目擊親人及被害人其他家屬難以抹滅創傷，犯後亦無取得家屬諒解積極作為，量刑過輕應撤銷改判無期徒刑；錢男則主張劉男出言罵他，並威脅將他逐出家門，因承受棲身之所遭剝奪壓力才犯案。

二審合議庭認為，一審認定錢男確實符合自首要件並無違失，且一審量刑有針對就被告犯罪動機、目的等逐一詳述評斷理由，並考量訴訟參與人意見，並無違法、不當之處，全案經上訴三審最高法院駁回確定。

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