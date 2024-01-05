專訪》選前黃金週端牛肉 侯友宜：弱勢大學生「免學費」

侯友宜說，依財政部2022年累進稅率，所得淨額56萬元至126萬元適用稅率12％，只要在此級距內的家庭，都適用大學生（含研究生）學費全免。（記者方賓照攝）

2024/01/05 00:15

〔記者許倬勛／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜接受本報專訪，在選前最後一刻端上熱騰騰的牛肉，侯說，不少清苦的年輕人面臨「貧窮世襲」的問題，他認為要從高等教育開始改變，若當選將實施「弱勢大學生免學費」（含研究生），僅限本土學生，只要符合所得淨額適用稅率12％以內的家庭都適用，預計有97萬人受惠。

侯友宜說，國內貧富差距前所未見，每戶家庭可支配所得前20％與後20％差距擴大為6.15倍，創下十年來新高，顯見分配正義及社會流動出現很大的問題，民進黨無力改善，他認為要打破「貧窮世襲」的惡性循環，必須要靠教育來改善。

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侯友宜說，高所得家庭的孩子獲得的資源分配，包括教育、環境都比清貧家庭多上許多，清貧學生要進入公立大學的機會遠低於前者，若要翻轉階級，從學費較高的高等教育著手較為妥適，因此他提出「中華民國籍大學生及研究生免學費」，並設下排富條款，與「學貸免利息，青年侯康顧」雙管齊下，可望解決燃眉之急，讓學子能好好讀書。

根據統計，112學年度大專學生及研究生總數約為110萬人，侯友宜說，依照財政部2022年的累進稅率標準，所得淨額56萬元至126萬元適用稅率12％，只要在這個級距（56萬元至126萬元）以內的家庭，都適用學費全免，粗略統計有97萬名大學生符合標準，所需經費約515億元。

至於財源如何籌措？侯友宜說，他當選後會把教育經費編列下限，從原本決算數的23％提高到 24％， 增加1％估算至少會增加300億元，足以應付這項新政，過去前瞻基礎經費高達2.5兆元，他相信國會應不會有人反對。

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