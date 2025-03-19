「剴剴案」北院開庭 逾300民眾集結高呼「惡魔保母不得假釋」

台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死1歲男童「剴剴」，去年4月台北地檢署依凌虐幼童致死罪嫌起訴，台北地院法官今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

2025/03/19 14:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市保母劉彩萱、胞妹劉若琳前年涉虐死1歲男童「剴剴」，去年4月台北地檢署依凌虐幼童致死罪嫌起訴，台北地院法官今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。

台北地院採國民法官制審理，目前尚在準備程序階段，尚未選任國民法官，尚未進入國官審理程序。

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台北101董事長賈永婕等人日前在社群號召民眾聲援亡者剴剴，呼籲修法重判虐童者死刑，或徒刑不得假釋。

今日北院民法庭外聚集300多人，幾乎每人手裡都拿著一朵白色菊花，高舉「虐童零容忍，重刑才有用」、「虐童致死，唯一死刑」、「受虐童無聲，社會不能無視」等各式自製手寫標語，要為剴剴討公道，也盼立院修法加重虐童刑罰。

轄區警中正一分局見民眾人數逐漸增多，緊急封路，限制車輛進入桃源街與延平南路之間的長沙街路段，群眾對兇手雖氣憤且同仇敵愾，但並無脫序行為。

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台北地院法官今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

台北地院法官今下午提訊劉氏姊妹進行準備程序庭，場外聚集逾300名民眾，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

逾300名民眾，手持白菊花高呼「惡魔保母不得假釋」。（記者陳志曲攝）

今日北院民法庭外聚集300多人，幾乎每人手裡都拿著一朵白色菊花，高舉「虐童零容忍，重刑才有用」、「虐童致死，唯一死刑」、「受虐童無聲，社會不能無視」等各式自製手寫標語，要為剴剴討公道。（記者陳志曲攝）

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