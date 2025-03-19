最小僅4歲！台中變態棒球隊教練性侵32男童90次 34段猥褻影片藏手機

台中松姓教練之前就有性犯罪記錄，圖為他犯罪時間表。（記者陳建志製表）

2025/03/19 14:28

首次上稿：13:29

更新時間：14:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市去年爆發擔任多所國小棒球隊的松姓教練，涉對32名男學童猥褻高達90次，最年幼僅4歲，甚至還拍攝至少34段不雅影片，塞滿手機記憶體，地點甚至遠至澎湖縣的民宿，中檢依對未滿14歲少年為強制猥褻、強制性交等罪名，共觸犯90罪起訴，並痛斥他惡行猖獗，將被害男童視為禁臠，聲明從重量刑，以資懲儆。

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松男之前就有性犯罪記錄，他於2004年起於8年期間先後猥褻3名男童，因其坦承犯行及賠償和解，法官認為他「已獲教訓，當知警惕而無再犯之虞」，依對未滿14歲少年犯強制猥褻罪輕判2年、緩刑5年而免入獄，不料，他時隔7年後變本加厲，台中地檢署指揮警方於去年（2024年）11月21日抓他時，他一度心虛開車逃到山區產業道路，員警定位找到他時，卻見車內白煙瀰漫，趕緊將他拖出來，在手機內查獲一堆不堪入目的猥褻照片與影片。

台中地檢署還指派婦幼專組檢察官魏珮樺主辦此案，並以松姓教練有反覆犯罪疑慮等理由，向台中地方法院聲請羈押，魏珮樺並與女檢察官黃鈺雯到庭舉證，法官准予羈押禁見。

起訴書指出，松姓教練從2018年至2024年擔任某國小棒球隊，卻趁著帶隊到外縣市比賽，或私下與男童（隊員）見面等機會對男童上下其手猥褻，甚至性侵害並拍攝影片，地點包括國小宿舍、道路旁、高雄某高中宿舍浴室（帶隊比賽）、被害男童住處、澎湖民宿與嘉義某飯店（帶隊比賽），以及該國小的棒球隊教室，甚至是載學童到學校的汽車內，共計32名學童受害，次數高達90次，且拍攝34段不雅影片。

中檢強調，松姓教練共犯90罪的對未滿14歲少年為強制猥褻或強制性交罪，以及違反本人意願，使兒童被拍攝性影像罪，他犯罪時間有明顯間隔，且各次行為具獨立性，應依犯罪90次論罪，請法院審酌他為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長的信任、不諳世事之機會，為逞一己私慾，不顧所教育的少年，幼小心靈的感受及人格發展健全，犯下加重強制猥褻、性交等行為，且隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，而造成被害人等永久而難以磨滅的傷害與陰影，對身心健康發展造成不良影響，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者的教育使命，將被害學童視為禁臠，聲明從重量刑。

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