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專訪》主張發展核能 侯友宜：核廢料處置「不會是問題」

關於核能，侯友宜說，會跟進國際最新技術，包括新的儲存技術與再處理技術。（記者方賓照攝）

關於核能，侯友宜說，會跟進國際最新技術，包括新的儲存技術與再處理技術。（記者方賓照攝）

2024/01/05 00:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜過去談論核電，首重核安與核廢料要有妥善處理，甚至曾在臉書上表示，燃料棒已運回美國，重啟核四是假議題，但這次參選態度明顯轉向支持重啟核四，並主張核一、核二、核三全面延役，昨日他接受本報專訪強調，核一、 核二、 核三在檢修後會安全延役，並在安全無虞下推動核四安全重啟，至於核廢，政府早就有一套長期處置方案，不會是問題！

侯友宜表示，未來他會在安全為最高指導原則下，完成核一、 核二、 核三檢修工作，安全延役，並邀請國內外頂尖核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

侯友宜指出，核廢料是全球核能國家共通的問題，國際上有許多研究和案例可以參考；我國政府也早就有一套長期處置的方案，若按照計畫按部就班處理，並接軌國際技術，核廢料處置不會是問題。

他並強調，中央如果願意扛責任積極面對，核廢料就不會變成新北市政府的問題，甚至成為綠營攻擊他的假議題；未來他當選總統後，會積極處理核廢，由中央親自協調各機關部會，確保核廢料安全處置；並跟進國際最新技術，包括新的儲存技術與再處理技術。

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