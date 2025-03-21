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    中國升高施壓 要求李嘉誠「停止交割」巴拿馬港口交易

    大公報評論呼籲李嘉誠「停止交割」巴拿馬運河碼頭交易協議。（路透資料照）

    大公報評論呼籲李嘉誠「停止交割」巴拿馬運河碼頭交易協議。（路透資料照）

    2025/03/21 22:31

    〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，親北京的《大公報》21日呼籲長江和記實業公司，退出將巴拿馬運河港口出售給美資貝萊德為首財團的協議，此舉顯示對於該交易，中國升高對香港首富李嘉誠的施壓。

    《大公報》評論說，一國兩制方針的最高原則是維護國家主權、安全、發展利益，這項原則已被寫入香港法律，而該交易將損及中國國家安全與發展利益，因此違反香港法律。

    長江和記預計於4月2日簽署兩座巴拿馬港口的交易協議，這是該集團以逾190億美元，出售香港與中國以外43座設施更廣泛交易的關鍵部分。美國總統川普讚揚該出售是從中國手中奪回巴拿馬運河的控制權。

    該文說，「停止交割，切勿打錯算盤、因小失大」；「那些一再強調這次交易全屬合同自由下「合法交易」的說法，未免太過天真和糊塗」。

    《大公報》先前撰文痛批長和集團「背叛和出賣全體中國人」、「沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義、漠視國家利益、民族大義」。中共中央港澳工作辦公室與國務院港澳事務辦公室轉貼該文，反映中國當局的觀點，引發包括香港特首李家超等知名政治人物的批評，最新評論還未有中國官方單位轉貼。

    越來越多聲浪呼籲李嘉誠重新考慮該交易，突顯在美中貿易緊張升溫之際，大中華區企業面臨的政治風險。迄今中國官員尚未明確向96歲的李嘉誠提出任何要求或指示。

    長江和記總部設在香港，對美國與中國的曝險有限。該集團註冊地是開曼群島，僅12%營收來自香港與中國，而歐洲、加拿大與澳洲營收佔其餘大部分。

    《大公報》在最新評論中說，「有關港口售予美資後，可能直接導致中國企業的物流成本上升，削弱其國際競爭力，對中國製造業和外貿的長期發展構成威脅，甚至對「一帶一路」倡議的推進造成衝擊」；「若說交易完成後將對中國經濟和國家利益造成無窮後患，也絕非危言聳聽」。

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