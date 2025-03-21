限期離境處分「亞亞」 聲請停止執行 行政法院駁回

中配網紅亞亞鼓吹武統被廢止居留許可。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

2025/03/21 23:25

〔記者張文川／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞發表武統言論，被移民署廢止在台依親居留許可，須在10日之內離境，5年不可再次申請。亞亞21日向台北高等行政法院聲請停止執行處分，北高行晚間裁定駁回聲請。可抗告。

北高行指出，按公民與政治權利國際公約第20條規定，應禁止任何鼓吹戰爭之宣傳，我國已將該條款內國化，若以網路社群媒體散布「支持中國大陸武力統一中華民國」，自屬鼓吹戰爭之宣傳。

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合議庭當庭播放亞亞在抖音媒體發布的3部影片內容，依照其散布影片的前後脈絡，依社會通念判斷，劉女顯然以抖音媒體散布「支持中國大陸武力統一中華民國」，而有鼓吹戰爭宣傳的事實，自然不能僅以劉女所述「我主張和平統一，因為我們兩岸都是中國人，中國人不該打中國人」的單一片段，而認定她的言論「只是反對台灣獨立，並無鼓吹戰爭宣傳」。

北高行認定，此項事實客觀上已足以認為，有危害國家安全或社會安定之虞，劉女主張「無事實可證明足認為有危害國家安全或社會安定之虞」，尚不足採。

合議庭依全部影片內容的整體意旨綜合判斷，認定顯然有「支持中國大陸武力統一中華民國」，而有鼓吹戰爭宣傳的事實。

且正因劉女不具有中華民國國籍，其成長背景與具有中華民國國籍者不同，衡量大陸人士居留的私權利，以及我國社會安定的重大公共利益後，認為尚無准許停止執行的必要，因此駁回。

北高行指出，本件停止執行事件，乃法院於緊急程序下，針對行政處分合法性的判斷，對「本案訴訟」沒有拘束力。

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