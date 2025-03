大象深情哀悼驟逝老夥伴 傾身擁抱、撫屍數小時

2025/03/21 22:44

〔編譯管淑平/綜合報導〕大象是重感情、有很強群體關係的動物,俄羅斯佔領的克里米亞野生動物園,有隻從馬戲團退休的大象突然過世,她的長年表演搭檔守在遺體旁數小時,表達深刻的哀悼,十分不捨老夥伴驟逝。

根據英國《每日郵報》和俄羅斯媒體Baza報導,這兩隻印度象「瑪格達(Magda)」和「珍妮(Jenny)」曾在俄國喀山馬戲團一起表演,演藝生涯長達25年,感情深厚。4年前退役,被安置到克里米亞泰甘野生動物園(Taigan Safari Park),但偶爾會自發重溫昔日表演動作,為遊客帶來歡樂。

不過,13日上午,珍妮從欄舍走出後,突然跪倒在地身亡,而一旁的瑪格達先是輕輕推了推倒在地上的珍妮,彷彿試圖把她喚醒,但是珍妮一動也不動。瑪格達站在她身邊好一會,似乎在沉思,同時鼻子一直在同伴身上輕撫,甚至還傾身、一隻腳跨過珍妮的遺體,就像把她抱住。

Baza報導指出,珍妮年逾50歲,去年12月開始出現生病跡象。瑪格達對珍妮驟逝的反應,顯示出她顯然難以接受同伴突然離去,「瑪格達向珍妮告別了數小時,不讓獸醫靠近她」。

這兩隻母象並非一路走來都和樂融融,2021年曾兩度在表演中失控,第一次是珍妮在表演中突然攻擊瑪格達,現場觀眾嚇得驚慌竄逃,馬戲團事後聲明,珍妮的攻擊行為可能出於嫉妒心,要爭取訓練員的注意;幾天後,兩隻大象再度抓狂攻擊訓練師。兩次事件引發外界抨擊後,喀山馬戲團宣布永久停止大象表演節目,安排兩隻大象到克里米亞安享天年。

大象被認為是動物界情感智商最高的動物之一,會表現哀悼死亡和記得過往人事的行為,展露出強烈的情感連結和記憶能力。珍妮和瑪格達退休後,未再發生衝突,一直形影不離。

Watch the heartbreaking moment when Magda, an elephant who lived for over 25 years with her best friend Jennie, refused to leave her side after she passed away at a Crimean zoo. pic.twitter.com/sosSO4xZAC