大象深情哀悼驟逝老夥伴 傾身擁抱、撫屍數小時

從馬戲團退休的大象瑪格達哀悼夥伴珍妮過世。（擷取自Baza新聞TG頻道）

2025/03/21 22:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕大象是重感情、有很強群體關係的動物，俄羅斯佔領的克里米亞野生動物園，有隻從馬戲團退休的大象突然過世，她的長年表演搭檔守在遺體旁數小時，表達深刻的哀悼，十分不捨老夥伴驟逝。

根據英國《每日郵報》和俄羅斯媒體Baza報導，這兩隻印度象「瑪格達（Magda）」和「珍妮（Jenny）」曾在俄國喀山馬戲團一起表演，演藝生涯長達25年，感情深厚。4年前退役，被安置到克里米亞泰甘野生動物園（Taigan Safari Park），但偶爾會自發重溫昔日表演動作，為遊客帶來歡樂。

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不過，13日上午，珍妮從欄舍走出後，突然跪倒在地身亡，而一旁的瑪格達先是輕輕推了推倒在地上的珍妮，彷彿試圖把她喚醒，但是珍妮一動也不動。瑪格達站在她身邊好一會，似乎在沉思，同時鼻子一直在同伴身上輕撫，甚至還傾身、一隻腳跨過珍妮的遺體，就像把她抱住。

Baza報導指出，珍妮年逾50歲，去年12月開始出現生病跡象。瑪格達對珍妮驟逝的反應，顯示出她顯然難以接受同伴突然離去，「瑪格達向珍妮告別了數小時，不讓獸醫靠近她」。

這兩隻母象並非一路走來都和樂融融，2021年曾兩度在表演中失控，第一次是珍妮在表演中突然攻擊瑪格達，現場觀眾嚇得驚慌竄逃，馬戲團事後聲明，珍妮的攻擊行為可能出於嫉妒心，要爭取訓練員的注意；幾天後，兩隻大象再度抓狂攻擊訓練師。兩次事件引發外界抨擊後，喀山馬戲團宣布永久停止大象表演節目，安排兩隻大象到克里米亞安享天年。

大象被認為是動物界情感智商最高的動物之一，會表現哀悼死亡和記得過往人事的行為，展露出強烈的情感連結和記憶能力。珍妮和瑪格達退休後，未再發生衝突，一直形影不離。

Watch the heartbreaking moment when Magda, an elephant who lived for over 25 years with her best friend Jennie, refused to leave her side after she passed away at a Crimean zoo. pic.twitter.com/sosSO4xZAC — Al Jazeera English （@AJEnglish） March 17, 2025

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